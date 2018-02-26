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Россияне оправились от 90-х
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Россияне оправились от 1990-х годов 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Социально-экономическое самочувствие населения в четвертом квартале прошлого года выросло. Об этом сообщается в мониторинге РАНХиГС, поступившем в «Ленту.ру». Доля лиц, оценивающих свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое» стала минимальной для этого периода года за последние 20 лет (24,9 процента).
Как отмечается в мониторинге, 2017 год оказался самым спокойным с начала кризиса в 2014 году. Преобладающим общественным настроением остается «негативная стабилизация» — представление о том, что ситуация закрепила негативные тенденции, но не будет развиваться к худшему.
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Специалисты РАНХиГС отметили рост оборота розничной торговли (на 1,2 процента) и рекордно низкую инфляцию, как в 2017 году (2,5 процента), так и в январе 2018 года (2,2 процента).
В 2017 году был зафиксирован рост числа и объема ипотечных кредитов. Доля просрочки по ипотеки снизилась до 1,3 процента, что является минимумом с 2014-го.
Уровень заработных плат в январе 2018 года достиг 38,4 тысячи рублей, что на 6,2 процента выше в реальном выражении соответствующего периода прошлого года. По предварительным оценкам, среднемесячная начисленная заработная плата в 2017 года составила 39,1 тысячи рублей.
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