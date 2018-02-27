Безработным будут платить больше

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Минтруд разрабатывает законопроект по увеличению пособия по безработице 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Минтруд в ближайшее время разместит для общественного обсуждения законопроект, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Об этом рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.
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Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью "Российской газете" заявила, что пособия по безработице сегодня из-за их низкого уровня не представляют интереса для людей и не выполняют свою функцию. Люди не видят смысла регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить, добавила она.
"Данный законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, ежегодно устанавливаемые правительством РФ. В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", — говорится в сообщении.
Документ также предусматривает изменение условий назначения, сроков выплаты пособия по безработице, упростит признание граждан безработными, пояснили в министерстве.
В Минтруде добавили, что соответствующий проект закона в настоящее время дорабатывается.
В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.
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