Безработным будут платить больше

Минтруд разрабатывает законопроект по увеличению пособия по безработице

Минтруд в ближайшее время разместит для общественного обсуждения законопроект, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Об этом рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью "Российской газете" заявила, что пособия по безработице сегодня из-за их низкого уровня не представляют интереса для людей и не выполняют свою функцию. Люди не видят смысла регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить, добавила она.

"Данный законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, ежегодно устанавливаемые правительством РФ. В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", — говорится в сообщении.

Документ также предусматривает изменение условий назначения, сроков выплаты пособия по безработице, упростит признание граждан безработными, пояснили в министерстве.

В Минтруде добавили, что соответствующий проект закона в настоящее время дорабатывается.

В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.