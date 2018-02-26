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Операторы начали отменять внутрисетевой роуминг
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Операторы начали отменять внутрисетевой роуминг: первой решилась МТС 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось добиться от операторов отмены внутрисетевого роуминга. Условия для абонентов, путешествующих по стране, изменятся: цены будут снижены.
Первый шаг по отмене роуминга сделала МТС: оператор объявил о снижении цен на своем сайте. Цены упадут не на всех тарифах сразу: снижение растянется до середины лета, но оно произойдет в 2018 году, как того и хотела ФАС.
Первыми оценить новые условия смогут абоненты некоторых популярных тарифов МТС. Причем эти условия будут действовать без подключения каких-либо дополнительных услуг, оптимизирующих расходы — схема с подключением подобных опций типична в России сейчас.
С 28 февраля на части пакетных тарифов МТС интернет перестанет внезапно дорожать при пересечении границы домашнего региона. Теперь везде по России мегабайты будут расходоваться из пакетов, уже включенных в тариф.
Кроме того, станут бесплатными входящие вызовы с номеров региона пребывания, а на исходящие звонки на такие номера будет расходоваться входящий в тариф абонента пакет минут. Сохранились безлимитные звонки на номера МТС любого региона, но платные входящие и исходящие междугородные вызовы тоже остались, хотя их стоимость заметно снизилась.
Остаются нюансы, касающиеся отдельных тарифов, а потому читать подробности на сайте оператора все равно придется. Для части путешествующих по-прежнему выгоднее будет подключить платную опцию. Весной и летом МТС обещает поэтапно снизить расценки на связь в поездках по стране на всех своих тарифах.
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