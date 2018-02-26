Личная инфляция россиян пустилась в галоп

В январе стоимость реальной потребительской корзины подскочила до 1,6% относительно декабря, что в пять раз превышает официальный показатель Росстата

Статистические выкладки Росстата относительно инфляции не совпали с оценками исследовательского холдинга Ромир, который высчитывает рост цен, основываясь на реальных чеках из магазинов. Более 11 тысяч домохозяйств в 180 городах России сканируют штрих-коды всех купленных ими товаров, и эти сведения в онлайн-режиме поступают в единую базу данных.

В январе полученный таким образом индекс-дефлятор подскочил до 1,6% относительно декабря, что в пять раз превышает официальный показатель инфляции — 0,3%. Переходим на импорт

Основной вклад в рост цен внесли фрукты и овощи, которые по сравнению с декабрем подорожали в среднем на 4%, а по некоторым видам — на 15%. Заметно прибавили в стоимости алкоголь (5,8%), сигареты (5,9%) и лекарства (3,5%).

В первый месяц зимы реальная инфляция всегда опережает официальную, но в последнее время пропасть между ними заметно расширилась. Так, в январе 2015 года дефлятор от Ромир превысил показатель Росстата вдвое, в 2016-м — второе, в прошлом году — также в пять раз.

Сам по себе январский скачок цен — явление традиционное: после декабрьских распродаж магазины переписывают ценники. Но активный рост цен на продукты примерно с середины зимы имеет под собой и более фундаментальное основание, напоминает заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.

К этому времени начинают постепенно иссякать запасы относительно дешевых отечественных овощей, которые в России, увы, не могут долго храниться из-за нехватки подходящих хранилищ. Поэтому они продаются в основном осенью и в первой половине зимы, а затем прилавки заполняются импортными аналогами. Хотя некоторые торговые сети не гнушаются на этом фоне подтянуть цены и на остальные продукты. Вопросы психологии

«Обычному человеку сложно понять, как изменяется инфляция в целом. Всем нам понадобится немного больше времени, чтобы привыкнуть к низкой инфляции», — поясняла еще в середине осени прошлого года руководитель экспертной группы департамента денежно-кредитной политики Банка России Зоя Кузьмина. Опросы, которые регулярно проводит ЦБ , также говорят о том, что собственные ощущения граждан серьезно расходятся с цифрами Росстата. В январе они почувствовали рост цен в годовом выражении почти на 10%, что в 3,5 раза превышает официальный показатель. Правда, сам ЦБ склонен искать причину этого казуса в психологии.

Тогда наблюдаемая гражданами инфляция в 4,5 раза превысила оценку Росстата, а инфляционные ожидания населения снова начали расти после небольшого перерыва.

ЦБ считает, что именно низкие тепы роста цен на продовольственные товары стали одной из главных причиной замедления годовой инфляции в январе до рекордных 2,2% (по данным Росстата, разумеется). Свою лепту внесли также динамика цен в регулируемом сегменте и достаточно стабильный курс рубля.

По данным регулятора, уровень цен на плодоовощную продукцию опустился ниже значения января прошлого года. Заметный вклад в замедление продовольственной инфляции внесла динамика цен на мясную и молочную продукцию. Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы удорожание продовольствия будет слабым при стабильной курсовой динамике, а по итогам года общая инфляция не превысит 4%. А что считаем?

Росстат неоднократно был замечен в манипуляциях статистикой, напоминают эксперты. И в случае с таким важным для общества показателем, как инфляция, без маленьких хитростей тоже, скорее всего, не обходится. Доверие к официальным цифрам еще больше снизилось после переподчинения главного статистического ведомства страны Министерству экономического развития

Официальные показатели инфляции используется для расчета индексации пенсий и социальных пособий. Каждый процентный пункт официально признанного роста цен требует увеличения расходов бюджета на 70 миллиардов рублей в год, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов . И это достаточно весомый аргумент для статистических игр.

Но откровенная подтасовка данных была бы оправданна при инфляции в 10%, полагает генеральный директор Экономико-правовой школы консалтинговой компании ФБК Сергей Пятенко , тогда как сегодня официальная инфляция опустилась даже ниже целевого показателя в 4%, и уже замаячила угроза дефляции, в которой власти тоже вовсе не заинтересованы.

Не стоит забывать о том, что Росстат рассчитывает базовую инфляцию по достаточно большому спектру товаров и услуг, тогда как Ромир ориентируется, в первую очередь, на продукты питания. И именно они подвержены наибольшим колебаниям цен, в зависимости от сезона.

По словам Антропова, ближе к концу весны некоторые продукты, особенно овощи — картофель, капуста, морковка — могут подорожать в 2−3 раза. А потом, ближе к осени, все эти цены откатятся назад. При этом стоимость товаров более или менее длительного пользования держится примерно на одном уровне, и услуги пока еще не сильно подскочили.