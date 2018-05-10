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Пензенский губернатор отчитался о доходах за 2017 год
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Пензенский губернатор отчитался о доходах за 2017 год 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: ИА PenzaNews
САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в 2017 году снизился на 1,5% и составил почти 5,11 миллиона рублей, сообщается на сайте правительства области.
В 2016 году губернатор получил почти 5,19 миллиона рублей. У главы региона в собственности два земельных участка площадью 1044 и 33 квадратных метра, жилой дом площадью 408 квадратных метров, гараж площадью 19,8 квадратного метра. В квартире площадью 76,2 квадратного метра Белозерцев с женой владеют по 1/4 доли. Транспортных средств за главой региона не числилось.
Согласно сведениям о доходах за 2017 год, Белозерцев заработал около 5,11 миллиона рублей. В составе его имущества за год изменений не произошло.
Доход супруги губернатора в 2017 году снизился в 2,2 раза — до 223,84 тысячи рублей. В собственности жены губернатора, как и год назад, помимо доли в квартире находится легковой автомобиль Toyota.
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