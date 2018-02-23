Россиян лишают собственных вкладов

Эксперты оценили риски хранения денег на депозите в банке

Вклады россиян в банках выросли до 26 трлн рублей. В прошлом году россияне положили в кредитные учреждения в два раза больше средств на депозит, чем в 2016-м. Социологи фиксируют рост доверия россиян к банкам. Однако вклады тоже сопряжены с рисками: банки могут отказать в выдаче средств, если заподозрят владельца в незаконном обналичивании. Кроме того, сложности с розыском вкладов испытывают наследники.

В 2017 году россияне отнесли в банки почти в два раза больше, чем в прошлом году. Если в прошлом году депозиты россиян увеличились на 981,2 млрд рублей, то в 2017 году — на 1787,1 млрд рублей. В относительном выражении рост вкладов составил 7,4%, без валютной переоценки — 8,6% (в 2016 году — 4,2 и 9,2% соответственно), сообщило агентство по страхованию вкладов (АСВ) в своем обзоре.

В результате объем средств населения в банках увеличился в прошлом году до почти 26 трлн рублей.

Средний размер вклада по банковской системе (без учета счетов менее 1 тысячи рублей) составил 159,1 тыс. рублей.

За прошлый год самыми быстрыми темпами росли вклады вблизи максимального размера страхового возмещения. Так, депозиты от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличились на 21,1% по сумме и на 20,9% по количеству счетов, а вклады от 1,4 млн руб. до 3 млн руб. — на 23,2% по сумме и на 22,9% по количеству. Вклады от 3 млн руб. до 5 млн руб. выросли на 9,9% по сумме и на 9,1% по количеству счетов.

При этом депозиты на сумму меньше 1 млн рублей увеличивались гораздо более низкими темпами. Так, вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли на 6,5 и 7,3% по сумме и на 6,6 и 7,2% по количеству счетов соответственно.

Интересно, что люди в 2017 году активно приносили деньги в банк, несмотря на снижение ставок по депозитам. Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что большинство (72 из 100 банков) по итогам 2017 года снизили ставки по вкладам. В 13 банках ставки повысились, в 15 остались без изменений.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2018 года по рублевым годовым вкладам на сумму 1 млн рублей снизился на 1 п.п. — с 7,4 до 6,4% годовых. Средние ставки по аналогичным вкладам снизились на 1,2 п.п. — с 8,5 до 7,3% годовых, отмечает АСВ.

В связи с более высоким уровнем ставок по краткосрочным вкладам (сроком до 1 года) их доля незначительно увеличилась — с 35,2 до 37,8%. Одновременно произошел рост доли вкладов до востребования с 18,3 до 21%. При этом доля долгосрочных вкладов (сроком свыше 1 года) снизилась с 46,5 до 41,2%.

Спрос на вклады в иностранной валюте также снижается. По итогам 2017 года доля депозитов в валюте упала с 23,7 до 20,6%. Уменьшение ее произошло как в результате укрепления курса рубля, так и вследствие низких процентных ставок по вкладам в иностранной валюте, отмечают в АСВ.

При этом, судя по опросам общественного мнения, доверие граждан к вкладам все последнее время росло. Как сообщал в конце прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти три четверти россиян (73%) считают нужным сберегать деньги, сократив повседневные расходы. И социологи также отмечали, что отношения россиян к банкам в прошлом году изменилось. При этом вариант вклада в кредитном учреждении для сбережения свободных денег считали оптимальным 57% респондентов.

Впрочем, как показывает недавний случай, когда АСВ начало массово подавать иски к вкладчикам, забравшим деньги из банков незадолго до отзыва лицензий, вклады не всегда безопасны. Проблема коснулась клиентов ПАО «Интехбанк» и ПАО «Татфондбанк» , у которых ЦБ отозвал лицензию. В рамках дела о банкротствах АСВ подало более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок, из которых около 50 требований заявлено к физлицам. Союз пострадавших вкладчиков Татфондбанка сообщал о поданных аналогичных исках почти к 400 вкладчикам. Иски подавались АСВ спустя год и более после снятия гражданами средств с депозитов.

При этом после разразившегося скандала АСВ пришлось успокаивать вкладчиков, предложив подумать над законодательным ограничением оспаривания сделок физических лиц, в том числе по снятию денег, незадолго до банкротства банка.

Как рассказали «Газете.Ru» юристы, это не единственный случай, когда вкладчики могут столкнуться с проблемами.

«Судебная практика сложилась довольно разнообразная. Кому-то банк отказывает из-за предположения, что вкладчиком незаконно легализуются денежные средства, и суды всецело поддерживают банкиров. Например, недавно принятый коллегией Верховного суда (ВС) по гражданским спорам 30 января 2018 года судебный акт. В нем ВС поддержал Сбербанк, когда тот отказался выдавать сумму вклада в размере 56 миллионов рублей физическому лицу наличными, потому что гражданин не смог подтвердить законность происхождения этих денежных средств. Таким образом, банк обезопасил себя от неблагоприятных последствий и, возможно, выявил гражданина, который пытался легализовать деньги, заработанные незаконным путем», — сказал «Газете.Ru» Баландин. По словам юриста компании Фосби Владислава Баландина , на самом деле у клиента банка всегда есть риск получить отказ в выдаче вклада.

Со сложностями в получении вклада могут столкнуть и наследники родственников, положивших деньги на депозиты.

Как правило, они ищут вклады исходя из того, что им известно от наследодателя, поясняет юрист правового департамента HEADS Consulting Игорь Валуев.

Если документов нет, то искать деньги они будут через нотариуса. Он выдает отдельное свидетельство о праве на наследство на счета и вклады. Однако каждое свидетельство от нотариуса стоит около 1000 рублей, поэтому наследники отправляют их не во все банки.

Если же деньги со вклада наследником так и не будут востребованы, то они останутся у банка.

Как пояснили в банке Хоум Кредит, если условиями вклада не предусмотрена пролонгация, то денежные средства поступают на счет «до востребования», где и хранятся.

«Банк в любой момент может внести изменения в свою продуктовую линейку по вкладам. В случае если на момент окончания вклада такого вклада уже нет в линейке банка, то он автоматически пролонгирован быть соответственно не может, и тогда вся сумма вклада с процентами переходит на расчетный счет. Если денежные средства не востребуются, то это означает, что они лежат без движения. Далее все зависит от тарифов банка, согласно которым может списываться ежемесячная комиссия за обслуживание счета, по которому не производятся операции более трех месяцев. Сумма вклада с процентами может быть востребована наследниками или будет находиться на расчетном счете сколько угодно, а в случае наличия ежемесячных комиссий — до тех пор, пока не обнулится», — поясняет он. По словам же Олега Галеева, директора департамента продуктов и банковских технологий Росгосстрах банка , вклад, открытый в банке на определенное лицо, может быть автоматически пролонгирован до тех пор, пока он действует.