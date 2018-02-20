Россияне массово забирают деньги из банков

Почему россияне бросились забирать деньги из банков

Темпы, которыми россияне изымают вклады из банков, пугают. Люди испытывают что-то близкое к панике, причин которой они не могут рационально объяснить, но ощущают инстинктивно, что корабль идет ко дну.

Российская банковская система в январе столкнулась с мощным оттоком средств населения. За месяц со счетов физлиц утекло 453 миллиарда рублей, сообщил во вторник ЦБ РФ.

По сравнению с январем 2017 года (155 млрд рублей) отток ускорился втрое. Он достиг 45% от всех поступлений на счета в декабре 2017.

Опрошенные «Ридусом» аналитики видят сразу несколько причин «бегства от депозитов», которые, совпадая по времени, создают эффект синэргии, только со знаком минус. Причина первая: россияне потеряли веру в надежность финансовой системы как таковой

В январе состоялось скандальное решение Верховного Суда РФ, который фактически разрешил финансовым институтам не возвращать вкладчикам деньги, если у банка возникнут сомнения в законности их получения. Что такое «если», ВС не разъяснил — что развязывает банкам руки трактовать «законность» как Бог на душу положит.

«Ведь если банки в самом деле так заботятся о чистоте денег, они, по идее, должны требовать доказательств их происхождения не тогда, когда вкладчик требует свои средства обратно, а когда он только кладет на свой счет. Однако я что-то не слышал, чтобы банки проявляли подобную щепетильность по приходным операциям», — говорит В. Путиловский. Решение ВС создало опасный прецедент, так как теперь банки смогут удерживать средства в том числе и добросовестных клиентов по надуманным основаниям, а это дает возможность для злоупотреблений, сказал «Ридусу» ведущий аналитик портала BankoDrom Вячеслав Путиловский.

В жизни при этом бывают ситуации, когда деньги у человека могут образоваться совершенно легальным путем и при этом получить документальное подтверждение их законного происхождения невозможно. Причина вторая: у вас могут потребовать возврата даже снятых с банковского счета денег

В конце января Агентство страхования вкладов (АСВ) массово начало подавать иски против граждан, которые успели вывести свои деньги с депозитов до того, как «их» банки лишились лицензии и были объявлены банкротами.

АСВ подозревает таких удачливых вкладчиков в сговоре с менеджерами банков, то есть в использовании инсайдерской информации. Суды иски от АСВ удовлетворяют автоматически, аргументы ответчиков во внимание не принимаются.

«Массовое, под одну гребенку, удовлетворение требований АСВ — это откровенное, бессовестное нарушение права граждан на распоряжение собственностью. Это мои деньги, и никого не должно волновать, в какой момент и по каким причинам я решил ими распорядиться так, а не иначе!» — сказал А. Трещев. Решения судов по искам АСВ выходят за рамки не просто здравого смысла, они выходят за рамки базового принципа права — презумпции невиновности, сказал «Ридусу» адвокат по финансовым и банковским спорам Александр Трещев.

То, как АСВ отнимает деньги у граждан на основании лишь своих предположений, ничем не отличается от конфискации собственности большевиками сто лет назад на основании «революционного правосознания».

Причина третья: россиянам не до сбережений, им бы сейчас прожить «Население теряет способность сберегать», — заявили во вторник аналитики Райффайзенбанка. Такие действия АСВ провоцируют клиентов банков не сидеть сложа руки, дожидаясь, не станет ли именно «их» банк — какой-нибудь вполне себе благополучный банк — следующим в списке финансовых учреждений, которые агентство попытается «спасти» за их счет.

По их данным, снижение реальных располагаемых доходов продолжается четыре года подряд, и люди вынуждены проедать накопления.

Несмотря на радостные реляции Центробанка и Росстата о том, что инфляция в России снизилась до исторически низкого уровня, это совсем не означает выздоровления экономики. У больного лихорадкой температура тоже может упасть не оттого, что он выздоровел, а потому, что он умер. Почувствуйте разницу.

«Хорошо известно, что именно цены на продовольствие наиболее чувствительны для малообеспеченных слоев населения, у которых в структуре затрат еда составляет более 50% расходов. А доля такого населения в России постепенно нарастает. Соответственно, им мало радости от того, что снизились цены на кофеварки или телевизоры, — потому что они их не покупают. А покупают они в основном продукты питания — те самые, цены на которые продолжают расти опережающими темпами», — говорит Е. Андреев. Формальные цифры инфляции могут оставаться в рамках, определенных ЦБ, но поскольку данная цифра — средняя по больнице, не всем социальным группам от этого будет в равной мере комфортно, сказал «Ридусу» преподаватель Международного института экономики и финансов Евгений Андреев.

Принципиально задать вопрос: а растут ли доходы населения с той же скоростью? Если да — тогда это встречный процесс и тогда докладу ЦБ можно только радоваться. Если нет — то от формального замедления инфляции людям ни жарко ни холодно.

Согласно даже официальным, сквозь зубы, признаваемым данным, с 2013 года доходы россиян рухнули на 15,5%. После 2012 года бедных в России становится больше в среднем на миллион человек ежегодно.

По расчетам Минэкономразвития, ситуация будет ухудшаться еще как минимум до 2020 года. Причина четвертая: проценты по вкладам делают бессмысленными хранение денег на депозитах

К началу февраля 2018 года максимальная доходность депозитов в рублях в десятке ведущих российских банков впервые в истории опустилась ниже 7% годовых (по данным ЦБ).

Например, Сбербанк предлагает по вкладу «Пополняй» интерес в 4,6%; Райффайзен дает 5% для пополняемых вкладов у зарплатных клиентов и 5,7% для срочных депозитов.

«Предлагая проценты по вкладам, которые значительно превышают ставку рефинансирования, установленную Центробанком, коммерческий банк тем самым создает дополнительные риски для целой цепочки контрагентов. Чем сильнее коммерческий банк превышает установленный Банком России порог, тем больше средств он отчисляет на счета Агентства по страхованию вкладов. То есть при этом растут издержки банка — как прямые, на выплату этих самых процентов, так и косвенные — на различные отчисления», — объясняет С. Пенкин. Но дело здесь не в жадности банкиров, сказал «Ридусу» зам. начальника Аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Пенкин.

Такая практика должна сама по себе отбивать у банков охоту на установление слишком высоких процентных ставок по депозитам. И если уж банк идет на такой шаг — это верный знак, что в нем происходит нечто такое, на фоне чего какие-то там издержки кажутся меньшей из проблем.

Для любого банка средства, привлекаемые у населения — это самый дорогой ресурс. И если банк начал привлекать дорогие ресурсы, это означает, что получение дешевых для него по каким-то причинам стало невозможно. Иными словами, другие участники рынка перестали этому банку доверять как надежному партнеру. А на финансовом рынке доверие не измерить ни в какой валюте, оно как хвост — либо есть, либо его нет.

Стагнирующая экономика и снижение ставок, из-за которого банки не добирают процентный доход, продолжит давить на прибыльность кредитных организаций и в текущем году.