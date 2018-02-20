Россияне сами себя оставили без пенсий

Миллионы россиян лишились пенсионных накоплений

Ресурс для пенсионеров «Мои года» сообщил о почти шести миллионах россиян, лишившихся пенсионных накоплений в 2017 году.

Речь идет о гражданах, которые досрочно перевели накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Как отмечают «Мои года» со ссылкой на предварительные данные Пенсионного фонда России (ПФР) , из 5,8 миллиона россиян, написавших в 2017 году заявления о переходе из одного НПФ в другой, только 23,7 тысячи сделали это в назначенное время, выдержав пятилетний срок.

Большая часть граждан — 99,6 процента из этих миллионов — лишится накоплений.

«Мои года» подчеркивают, что большинство «досрочников» просто не знали, что потеряют доход при досрочном переходе, и «поддались на уговоры агентов НПФ».

При этом ресурс отмечает, что у досрочных переходов бывают и «объективные» причины: например, когда НПФ годами не приносит прибыли. В таком случае клиент ничего не потеряет, забрав деньги.

Осенью прошлого года стало известно, что ЦБ разработал требования к негосударственным пенсионным фондам при взаимодействии с клиентами. Сообщалось, что НПФ будут обязаны информировать своих клиентов о рисках, связанных с инвестированием или размещением пенсионных накоплений, а также предоставлять сведения о доходности фонда в прошлых периодах и другие данные.

Также регулятор потребовал, чтобы в базовый стандарт была включена обязанность НПФ информировать клиента о последствиях досрочного перехода в другой фонд.

Летом этого года в Банке России сообщили о 2,6 тысячи жалоб на НПФ, поступивших от граждан за первое полугодие 2017-го. В основном россиян возмущало, что фонды заключали договоры с ними без их ведома или не предупреждали о потере инвестдохода при переходе в другой НПФ.