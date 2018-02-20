Объявлен размер индексации социальных пенсий с 1 апреля

Минтруд предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля

Минтруд предлагает с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

>> Озвучены планы по росту пенсий в России "Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8 315 рублей) и за 2016 год (8 081 рубль) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год составил 102,9%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%", — говорится в пояснительной записке к документу.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9 062 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей соответственно, отмечается в документе.

Индексация с 1 апреля 2018 года затронет почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий.