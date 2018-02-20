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Объявлен размер индексации социальных пенсий с 1 апреля
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Минтруд предлагает проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Минтруд предлагает с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8 315 рублей) и за 2016 год (8 081 рубль) темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год составил 102,9%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%", — говорится в пояснительной записке к документу.
В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9 062 рубля, в том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей соответственно, отмечается в документе.
Индексация с 1 апреля 2018 года затронет почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий.
Будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Кроме того, проиндексируют пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.
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