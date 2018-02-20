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Зарубежные покупки россиян обложат пошлиной
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В России снизят порог беспошлинного ввоза покупок, сообщили в Минфине 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © Fotolia / industrieblick
Каждая покупка россиян в зарубежных интернет-магазинах стоимостью от 500 евро с 2019 года и от 200 евро с 2020 года будет облагаться 15% пошлиной, причем таможенный сбор не придётся платить при получении посылки, он будет сразу включаться в стоимость такого товара, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов России Илья Трунин.
"Вместе с принятием нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, который вступил в силу с 1 января этого года, было принято решение о том, что один из самых высоких в мире порогов беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях, проще говоря — в посылках, будет снижаться", — сказал Трунин.
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Сейчас порог беспошлинного ввоза для посылок такой же, как и для товаров в багаже авиа-пассажиров: граждане могут ввезти товары без уплаты пошлин на сумму до одной тысячи евро в месяц. Если стоимость таких покупок окажется выше, придётся заплатить 30% пошлину.
"Сейчас существует проект решения Совета ЕЭС (Совета Евразийской экономической комиссии) о том, что к 2020 году он (порог беспошлинного ввоза посылок — ред.) снизится до 200 евро, но не в месяц, как сейчас установлена тысяча, а за одно отправление. Но при этом будет снижена и ставка", — рассказал замминистра.
Сейчас при превышении порога беспошлинного ввоза взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%. "Когда будет принято решение о поэтапном снижении до 200 евро, то ставка составит 15%", — уточнил он.
Замглавы Минфина России признал, что это только проект документа, но в министерстве рассчитывают, что он будет принят.
В закон о бюджете на текущий год Минфин уже заложил дополнительные доходы от более радикального снижения этого порога — до 20 евро. "К сожалению, то, что закладывается в бюджет, не является законом, на основании этой строчки нельзя что-то начать взимать и что-то платить", — сокрушается Трунин.
Вместе с тем, по его словам, для финансовых властей сейчас важнее выстроить эффективную систему администрирования этих платежей, которая обеспечит их сбор при любом пороге беспошлинного ввоза и не приведёт при этом к появлению очередей на почте.
"Мы в этом году реализуем пилотный проект, когда мы выбираем уполномоченного оператора, который организует с помощью договора с интернет-площадкой такую систему уплаты платежей, вне зависимости от порога, когда эта таможенная пошлина будет платиться в момент приобретения товара, то есть вместе с оплатой товара", — сказал он.
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