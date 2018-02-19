Росстат заподозрили в манипуляции с выплатой пенсионерам

Росстат «остановил» падение доходов населения

Реальные доходы населения в январе 2018 г. впервые за долгое время не сократились в годовом выражении — они не изменились, сообщил оценку Росстат . Однако прервать падение доходы смогли лишь благодаря тому, что Росстат не учел часть доходов, полученных населением год назад: единовременную выплату пенсионерам 5000 руб. Тогда она позволила зафиксировать рост доходов сразу на 8,8%, и это был единственный месяц их роста в 2017 г. Без учета этой выплаты доходы год назад выросли лишь на 1,3%, уточнил данные Росстат. Весь прошлый год Росстат эту выплату учитывал, и его итоги пересматривать не стал — спад доходов на 1,7%. Корректировка данных делается для их сопоставимости, объяснило ведомство.

Это «откровенная манипуляция», считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов . В действительности в прошлом месяце доходы сократились на 7%, подсчитал он, но, видимо, накануне выборов не хочется выходить с данными о таком снижении доходов. Росстат должен был опубликовать реальные данные, возможно, снабдив их скорректированными расчетами, либо пересмотреть данные за весь 2017 г. и тогда доходы сократились бы не на 1,7%, а на 2,1-2,2%, отмечает Тремасов. Тогда статистика еще больше бы отклонилась от прогноза Минэкономразвития , которое ждало их роста на 1,3% в 2017 г.

Такие цифры вводят в заблуждение общество, считает Тремасов. Это меняет картину трендов, говорит Игорь Поляков из ЦМАКПа, нужно убирать фактор единовременной выплаты за весь 2017 г., а также влияние сезонных факторов. В сравнении с декабрем 2017 г. доходы в январе 2018 г. выросли на 1,5%, говорит он, но в начале года на 4% были проиндексированы зарплаты бюджетникам, была проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам на 3,7%. Чтобы реально оценить ситуацию с доходами, нужно ждать данных за февраль, когда оценка будет очищенна от временных факторов, считает он.

В действительности реальные доходы уже на 3,3% ниже уровня 2011 г. и на 11,4% ниже пиковых значений 2014 г., подчитал Тремасов.

2017 г. стал четвертым годом падения доходов населения— в 2014–2016 гг. они сократились на 0,7, 3,2 и 5,8% соответственно. В 2018 г. доходы по-прежнему не будут расти, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров : бизнесу не хватает ресурсов для повышения зарплат. Минэкономразвития же в своем прогнозе ждет роста реальных доходов на 2,3%.