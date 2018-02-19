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Не говори маме. Мошенники переключились на детей
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Мошенники переключились на детей 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Финансовые мошенники переключились со старшего поколения на молодежь и детей. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.
Мошенники маскируют свои предложения под реальные инвестиционные инструменты, которые на слуху. Раньше было много лже-форекс-компаний, а сейчас мошенники активно используют тему криптовалют. Звонят и предлагают вложиться в биткоины, дают ссылку на мошеннический сайт, просят завести личный кабинет и внести туда 200-400 евро.
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Для поиска жертв используют социальные сети, подыскивая людей с низким уровнем финансовой грамотности.
Благодаря информации из интернета аферисты готовят настолько персонализированные предложения, что жертвы зачастую не замечают подвоха. Например, если человек обращался за кредитом, ему звонят и говорят, что кредит одобрен, и просят внести небольшой первоначальный взнос.
Не так давно появился новый вид мошенничества: аферисты звонят по случайным номерам, и если к телефону подходит ребенок, ему говорят, что он выиграл крупный приз, и просят продиктовать номер банковской карты родителей и CV-код с обратной стороны. При этом они просят держать звонок в секрете, так как это будет сюрпризом для родителей чада.
На детей рассчитаны и другие схемы: например, в мобильных играх и приложениях детям предлагают обменять реальные деньги на виртуальные знаки. Или без их ведома подключают к какой-нибудь платной подписке, а родители потом недоумевают, куда ребенок потратил все деньги.
Одним из самых актуальных «разводов» сегодня являются выплаты по СНИЛС. Жертвам обещают выплаты от государства, а затем требуют денег за подключение к базам данных, проверку личных данных или создание ключа безопасности.
Популярная схема аферистов — звонок из африканской страны. Жертве звонят и сразу сбрасывают звонок. Если человек перезванивает, с его мобильного счета списывается 70 рублей за минуту разговора.
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