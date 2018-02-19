Помножить на ноль: как россиян заставить летать

Бизнес просит правительство обнулить НДС для внутренних авиаперевозок. Эту тему обсуждали на встрече предпринимателей с главой правительства Дмитрием Медведевым в ходе инвестиционного форума в Сочи. При этом наиболее вероятный сценарий — то, что льготы по НДС могут получить отдельные направления. Это снизит цены на авиабилеты, однако развитию внутреннего туризма не поможет, говорят эксперты. Для этого должны вырасти реальные доходы населения.

«Сошлись на том, что, если и делать какие-то поблажки, с точки зрения НДС для авиаперевозок, то все-таки дифференцированно, не всем перевозчикам по стране. Может быть, разным направлениям», — рассказал он. На встрече бизнеса с главой правительства Дмитрием Медведевым во время инвестиционного форума в Сочи одной из обсуждаемых тем стало предложение обнулить НДС для авиационных перевозок. Об этом рассказал «Газете.Ru» глава ТПП Серей Катырин. По его словам, это было бы хорошо сделать для того, чтобы поднять «туристический поток и стимулировать туристическую отрасль».

«Вопрос непростой, но, по крайней мере, была дискуссия, и формат обсуждения говорит о том, что правительство понимает», — прокомментировал инициативу в кулуарах форума «Интерфаксу» Виктор Вексельберг , владелец «Реновы» . В состав «Реновы» входит группа «Аэропорты Регионов», управляющая аэропортами в Екатеринбурге («Кольцово»), Самаре («Курумоч»), Нижнем Новгороде («Стригино») и только что построенным «Платовым» в Ростове-на-Дону.

«Экспорт заключается не только в товарах, но и в услугах», — отметил Калинин. Как заявил на одной из панелей форума в Сочи глава «Опоры России» Александр Калинин , предприниматели из Сочи интересуются, почему билет из Новосибирска в Сочи и обратно стоит столько же, сколько полноценный пятидневный тур в Таиланд, в который входит не только перелет, но и проживание с питанием. Чтобы этого не было, считает Калинин, стоило бы убрать НДС на внутренние перелеты.

Эксперты удивлены таким пристальным вниманием бизнеса к этой проблеме. История с льготами по НДС для авиаперевозчиков на внутренних воздушных линиях длится уже не менее 10 лет, отмечает ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко . Основной аргумент сторонников обнуления ставки — это необходимость выравнивать конкурентное поле с международными перевозками и с железнодорожным транспортом, где как раз НДС равен 0%, поясняет он.

На данный момент основными «достижениями» в этом вопросе можно считать снижение с 2015 года НДС на внутренних линиях до 10%, обнуление ставки для международных перелетов и введение нулевой ставки в Калининграде с 2018 года.

До 1 января 2019 года действует также нулевая ставка НДС на авиаперелеты в Крым, и пока о ее продлении ничего не известно. Ранее эксперты отмечали в разговоре с «Газетой.Ru», что если льготу для полетов в Крым не продлят, то это приведет к росту стоимости билетов на полуостров примерно на 10%.

При этом за обнуление НДС для внутренних перевозках выступали ранее Минтранс Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как отмечали, в частности, в антимонопольном ведомстве, «отсутствие такой наценки поможет снизить стоимость билетов и нарастить дивиденды »Аэрофлота» в пользу государства».

Однако Минфину такая идея не понравилась. Представители министерства неоднократно заявляли ранее, что не считают целесообразным обнуление НДС для всех региональных полетов, и даже в кризисные 2015-2016 годы, когда в отрасли наблюдался серьезный спад, ведомство Антона Силуанова подчеркивало, что полностью льготный налоговый режим — это не решение проблемы для авиаотрасли, и оказывать такую поддержку стоит только точечно.

Сейчас Минфин также вряд ли согласится лишиться поступлений в бюджет, комментирует исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев

Налог на добавленную стоимость в структуре налоговых поступлений занимает третье место после НДФЛ и НДПИ и приносит в казну около 3 трлн рублей, говорит глава компании ФинЭкспертиза Нина Козлова . По ее словам, ранее правительство подсчитало, что от продления льготы на НДС по авиаперевозкам бюджет недополучит в 2018 году 31,8 млрд рублей.

«Удешевление билета, пусть и небольшое, обрадует тех, кто уже активно летает. Однако прогнозировать существенное увеличение пассажиропотока рано: реальные располагаемые доходы граждан пока не растут», — говорит эксперт. К тому же сейчас, по мнению властей, авиакомпании совсем не находятся в бедственном положении, как в период кризиса. Авиаперевозки получили поддержку за счет удорожания зарубежного туризма и частичной переориентации россиян на отдых внутри страны, отмечает Нина Козлова. При этом, если эта инициатива реализуется, вряд ли она приведет к существенному увеличению пассажиропотока, добавляет она.

В частности, согласно январской статистике Росстата , в 2017 году реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. В целом же они падают уже четыре года подряд.

«Что касается развития туризма внутри страны, то чудес ожидать не стоит ни при каких ценах на авиабилеты», — резюмирует эксперт. При этом, по мнению Олега Пантелеева, если бизнесу и удастся чего-то добиться, то наиболее вероятным сценарием может выглядеть «точечное» обнуление НДС: только на местных линиях или отдельных регионах вроде Дальнего Востока.