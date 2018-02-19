Ещё
В России запустят систему биометрического распознавания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России с июля запустят систему биометрического распознавания 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Depositphotos / Syda_Productions
С начала июля "Ростелеком" запустит Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото, заявил вице-президент по развитию компании Александр Айвазов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Система была создана по инициативе Минсвязи и Центробанка. Сегодня "Ростелеком" представил ее первую версию.
По словам Айвазова, компания начала работу над системой всего полгода назад.
В "Ростелекоме" отметили, что тестирование системы проводят уже более двадцати российских банков. Полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать Единую биометрическую систему, сформирует Центробанк.
В дальнейшем биометрическая система может применяться в различных отраслях — финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.

Внедрение ЕБС

В декабре Владимир Путин подписал закон об удаленной идентификации клиентов банков. Документ позволяет банкам открывать счета (вклады) клиентам — без их личного присутствия с использованием сети интернет.
Такая идентификация будет вестись с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС)
Человеку необходимо будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом проводить регистрацию физических лиц в ЕСИА и ЕБС. Банк проведет идентификацию и зарегистрирует клиента в ЕСИА, (при отсутствии учетной записи в этой системе) снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит в ЕБС. Связка между системами будет осуществляться по уникальному номеру.
После этого клиент сможет работать с банком удаленно, не посещая его офис.
РИА Новости: последние новости
Костин назвал идею об увеличении объёма ОФЗ своевременной В правительстве не обсуждают создание ИПК, заявила Голодец Кудрин назвал в числе своих провалов неповышение пенсионного возраста
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Порошенко попал на видео234
Аршавин сделал заявление после допроса жены31
Украина лишила Россию двигателей для Ан-148366
Обзор зарубежных СМИ: «Высшая мера для России»35
В семье Серебренникова случилось горе14
Видео
00:33
Россияне не поддержали Собчак
Политика Выборы 2018
04:04
Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы США
Политика США
05:28
Столтенберг нашел ответ на вмешательство РФ
Политика
00:34
РФ просит защитить права лётчика Ярошенко
Политика
01:24
Порошенко уличили в краже музыки
В мире Украина
00:51
В нападении на прихожан в Кизляре заподозрили теракт
Криминал Происшествия
01:12
Кровавое воскресенье. Что известно о стрельбе в Кизляре
Происшествия Криминал
02:23
Лавров назвал спекуляцией заметки о россиянах в Сирии
Политика Ближний Восток
02:55
Как изуродовали Алису Фрейндлих
Шоу-бизнес
00:43
«Пусть сгниет!»: ситуация на липецкой фабрике Roshen
В мире Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение