В России запустят систему биометрического распознавания

В России с июля запустят систему биометрического распознавания

Система была создана по инициативе Минсвязи Центробанка . Сегодня "Ростелеком" представил ее первую версию.

По словам Айвазова, компания начала работу над системой всего полгода назад.

В "Ростелекоме" отметили, что тестирование системы проводят уже более двадцати российских банков. Полный перечень кредитных организаций, которые будут использовать Единую биометрическую систему, сформирует Центробанк.

В дальнейшем биометрическая система может применяться в различных отраслях — финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг. Внедрение ЕБС

В декабре Владимир Путин подписал закон об удаленной идентификации клиентов банков. Документ позволяет банкам открывать счета (вклады) клиентам — без их личного присутствия с использованием сети интернет.

Такая идентификация будет вестись с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в единой биометрической системе (ЕБС)

Человеку необходимо будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом проводить регистрацию физических лиц в ЕСИА и ЕБС. Банк проведет идентификацию и зарегистрирует клиента в ЕСИА, (при отсутствии учетной записи в этой системе) снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит в ЕБС. Связка между системами будет осуществляться по уникальному номеру.

После этого клиент сможет работать с банком удаленно, не посещая его офис.