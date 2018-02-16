Россиянам пообещали ускорение роста зарплат

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В ЦБ рассказали, что поспособствует ускорению роста зарплат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Численность безработных в РФ за два года сократится на 300 тысяч человек, что будет способствовать ускорению роста зарплат, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в материале "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать официальной позицией ЦБ.
"За 2017 год уровень безработицы составил 5,2%, сравнявшись с минимальным уровнем 2014 года. Согласно прогнозу Международной организации труда в опубликованном докладе, уровень безработицы в России продолжит сокращаться и в 2018 году составит 5,0%, а в 2019 — 4,9%. Таким образом, за два года численность безработных сократится на 300 тысяч, до 3,6 миллиона человек. Это может продолжить оказывать повышательное давление на темпы роста номинальных заработных плат", — говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень безработицы в декабре, как и месяцем ранее, составил 5,1%. С учетом сезонных колебаний уровень безработицы опустился с 5,11% до 5,07% за счет снижения численности безработного населения.
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