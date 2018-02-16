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В России хотят запретить табло с курсами валют
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США выдвинули обвинения против россиян

Табло с курсами валют попадут под запрет 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Центральный банк России хочет запретить банкам использовать уличные электронные табло с курсами валют. Проект соответствующего указания опубликован на сайте Центробанка.
Согласно инициативе, банки не смогут размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещений, в которых расположены, в том числе на щитах, стендах, перетяжках и электронных табло.
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Отмечается, что документ опубликован в целях публичного обсуждения, замечания и предложения по нему принимаются до 1 марта, а планируемый срок его вступления в силу — 10 дней после официального опубликования.
13 февраля стало известно, что ЦБ подготовил законопроект, который ограничит размер процентов по микрозаймам. Предполагается, что размер процента по отношению к займу снизится с трехкратной до 2,5-кратной суммы кредита.
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