В России хотят запретить табло с курсами валют

Табло с курсами валют попадут под запрет

Центральный банк России хочет запретить банкам использовать уличные электронные табло с курсами валют. Проект соответствующего указания опубликован на сайте Центробанка.

Согласно инициативе, банки не смогут размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещений, в которых расположены, в том числе на щитах, стендах, перетяжках и электронных табло.

Отмечается, что документ опубликован в целях публичного обсуждения, замечания и предложения по нему принимаются до 1 марта, а планируемый срок его вступления в силу — 10 дней после официального опубликования.

13 февраля стало известно, что ЦБ подготовил законопроект, который ограничит размер процентов по микрозаймам. Предполагается, что размер процента по отношению к займу снизится с трехкратной до 2,5-кратной суммы кредита.