Госдума повысила МРОТ

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении МРОТ

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в окончательном, третьем чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Документ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным , был одобрен в первом чтении на прошлой неделе. В ходе второго чтения в четверг депутаты не поддержали единственную поправку, которая поступила от лидера ЛДПР Владимира Жириновского . Он предлагал повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей.

Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, суммарные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 7,5 миллиарда рублей, а работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 31,8 миллиарда рублей.

Потребность в дополнительных финансовых средствах на повышение заработной платы при увеличении МРОТ работников организаций реального сектора экономики в 2018 году составит 22,7 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему РФ в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.