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Госдума повысила МРОТ
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Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении МРОТ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: ТАСС
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в окончательном, третьем чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.
Документ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, был одобрен в первом чтении на прошлой неделе. В ходе второго чтения в четверг депутаты не поддержали единственную поправку, которая поступила от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он предлагал повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей.
Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, суммарные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 7,5 миллиарда рублей, а работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 31,8 миллиарда рублей.
Потребность в дополнительных финансовых средствах на повышение заработной платы при увеличении МРОТ работников организаций реального сектора экономики в 2018 году составит 22,7 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему РФ в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.
Ранее Путин заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По его словам, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая — День труда.
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