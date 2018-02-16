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Любимые направления россиян подорожали на 50%
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«Ъ»: средиземноморские путешествия для россиян подорожали до 50% 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Туроператоры России все чаще отдают предпочтение регулярным рейсам вместо чартерных. Об этом пишет "Коммерсантъ".
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"Сокращение количества чартерных авиаперевозчиков и ужесточение требований к ним привело к тому, что туроператоры все чаще отдают предпочтение регулярным рейсам. За последние шесть лет их доля в структуре перевозок организованных туристов удвоилась, превысив 50%", — сообщает издание.
Уточняется, что в текущем году данная доля только продолжит расти.
По мнению экспертов, такая ситуация приведет к подорожанию путешествий по средиземноморским направлениям (Греция, Италия и Испания). По данным специалистов рост цен уже составил от 20% до 50%.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил, что ведомство выявило факт установки цен на авиабилеты в России вручную.
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