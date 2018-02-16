Любимые направления россиян подорожали на 50%

«Ъ»: средиземноморские путешествия для россиян подорожали до 50%

Туроператоры России все чаще отдают предпочтение регулярным рейсам вместо чартерных. Об этом пишет "Коммерсантъ"

"Сокращение количества чартерных авиаперевозчиков и ужесточение требований к ним привело к тому, что туроператоры все чаще отдают предпочтение регулярным рейсам. За последние шесть лет их доля в структуре перевозок организованных туристов удвоилась, превысив 50%", — сообщает издание.

Уточняется, что в текущем году данная доля только продолжит расти.

По мнению экспертов, такая ситуация приведет к подорожанию путешествий по средиземноморским направлениям (Греция, Италия и Испания). По данным специалистов рост цен уже составил от 20% до 50%.