Более двух миллионов россиян «вышли из тени»

В России более двух миллионов работников «вышли из тени» в 2017 году

Всеволод Вуколов. "Мы видим, что в прошлом году у нас более 2 миллионов россиян трудоспособного возраста, за которых не поступали взносы во внебюджетные фонды, вышли из тени, движение в этом направлении серьезное", — сказал глава Роструда в интервью на полях Российского инвестиционного форума. Более 2 миллионов россиян вышли из теневого сектора рынка труда в 2017 году, заявил РИА Новости глава Роструда По данным Вуколова, в ходе реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в субъектах Российской Федерации, за весь период работы легализовано более 6 млн работников.