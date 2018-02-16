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Более двух миллионов россиян «вышли из тени»
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В России более двух миллионов работников «вышли из тени» в 2017 году 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ТАСС
Более 2 миллионов россиян вышли из теневого сектора рынка труда в 2017 году, заявил РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов.
"Мы видим, что в прошлом году у нас более 2 миллионов россиян трудоспособного возраста, за которых не поступали взносы во внебюджетные фонды, вышли из тени, движение в этом направлении серьезное", — сказал глава Роструда в интервью на полях Российского инвестиционного форума.
По данным Вуколова, в ходе реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в субъектах Российской Федерации, за весь период работы легализовано более 6 млн работников.
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