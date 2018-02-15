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Россиянам предрекли пенсии в 25 тысяч рублей
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Голодец рассказала о задаче повысить уровень пенсий до 25 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Приоритетная задача правительства РФ, обозначенная в стратегии пенсионного развития — достижение уровня пенсий в 2,5 прожиточных минимума, около 25 тысяч рублей, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Ольга Голодец.
"В ближайшей программе, в ближайших приоритетах развития пенсионной стратегии — это достижение уровня пенсий на уровне 2,5 прожиточных минимума. Если говорить в сегодняшних ценах — это где-то около 25 тысяч рублей. И эта задача является настолько приоритетной и настолько актуальной, что все движение сегодня должно быть подчинено именной этой задаче", — заявила Голодец на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.
Она пояснила, что эта цель обозначена в стратегии пенсионного развития.
При этом, по словам вице-премьера, динамика движения зависит от тех мер, которые будут приняты в ближайшей перспективе.
"Конечно, у всех — и у экспертного сообщества, и у профессиональных сообществ — есть механизм приближения в реальной перспективе к этому параметру, и чем быстрее мы его достигнем, тем лучше будут чувствовать себя наши пенсионеры", — заявила собеседница агентства.
Она добавила, что "Пенсионный фонд перешёл от дефицита к профициту".
"На сегодняшний день Пенсионный фонд сбалансирован, и для того, чтобы обсуждать параметры, нужно обсуждать, прежде всего, финансовые истории и то, чего мы хотим достичь", — сказала Голодец, отвечая на вопрос, ведётся ли сейчас обсуждение повышения пенсионного возраста.
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