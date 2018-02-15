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Озвучены планы по росту пенсий в России
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Россиянам предрекли пенсии в 25 тысяч рублей 

Рамблер 8 часов назад
Фото: ТАСС
Российский вице-премьер Ольга Голодец заявила, что одним из «ближайших приоритетов» развития пенсионной стратегии является рост пенсий до 25 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Голодец сделала на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По ее словам, пенсии должны достигнуть уровня в 2,5 прожиточных минимума.
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Реализация этой задачи упирается в ресурсы, отметила вице-премьер.
«Если растет ВВП, растет производительность и растут отчисления — это одна история. Если рынок стагнирует — это другая история», — пояснила она.
Голодец сказала, что «процессы сильно увязаны» и зависят от экономического роста.
Вице-премьер подчеркнула, что Пенсионный фонд России (ПФР) сбалансирован и полностью обеспечивает нынешний уровень пенсий.
В декабре прошлого года в ПФР сообщили, что средняя пенсия к 2020 году достигнет 15,495 тысячи рублей. В 2018 году она вырастет до 14,3 тысячи рублей, а в 2019-м — до 14,9 тысячи. По итогам 2017 года средняя пенсия в России составила 13,8 тысячи рублей.
 Ещё 45 источников 
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