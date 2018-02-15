Госдума во втором чтении одобрила повышение МРОТ

Госдума во втором чтении одобрила проект о повышении МРОТ с 1 мая

Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Депутаты не поддержали единственную поправку, которая поступила от лидера ЛДПР Владимира Жириновского . Он предлагал повысить минимальную оплату труда до двадцати тысяч рублей.

На прошлой неделе Госдума приняла проект в первом чтении. Его поддержали все фракции.

Суть закона

Согласно документу, с мая МРОТ составит 11 163 рубля в месяц, сравнявшись с прожиточным минимумом. Реализация положений закона коснется трех миллионов человек, в том числе 1,6 миллиона сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

В обосновании к проекту отмечается, что расходы на повышение зарплаты бюджетников в этом году составят 39,3 миллиарда рублей.