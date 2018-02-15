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Госдума во втором чтении одобрила повышение МРОТ
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Госдума во втором чтении одобрила проект о повышении МРОТ с 1 мая 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.
Депутаты не поддержали единственную поправку, которая поступила от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он предлагал повысить минимальную оплату труда до двадцати тысяч рублей.
На прошлой неделе Госдума приняла проект в первом чтении. Его поддержали все фракции.

Суть закона

Согласно документу, с мая МРОТ составит 11 163 рубля в месяц, сравнявшись с прожиточным минимумом. Реализация положений закона коснется трех миллионов человек, в том числе 1,6 миллиона сотрудников государственных и муниципальных учреждений.
В обосновании к проекту отмечается, что расходы на повышение зарплаты бюджетников в этом году составят 39,3 миллиарда рублей.
Первоначально планировалось приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года, однако на встрече Владимира Путина с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие решения, перенеся его на 1 мая — День труда.
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