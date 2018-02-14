Киевлянам с платежками присылают «молитву грешника», пишут СМИ

Жители Киева получили платежные квитанции за свет, содержащие брошюру с призывом к покаянию, сообщают "Вести".

"Нам часто рекламу разного рода бросают в ящики. Но еще ни разу она не оказывалась внутри платежки. Это такое ноу-хау у мэрии — призывать к оплате?" — отметила "Вестям" одна из возмущенных киевлянок. Как рассказали изданию возмущенные жители украинской столицы, религиозная листовка с "молитвой грешника" была вложена в документ и "до миллиметра" совпадала с параметрами платежки.

В пресс-службе "Киевэнерго" заявили о непричастности к произошедшему. В компании предположили, что брошюры были вложены в уже вскрытые платежки и пообещали провести служебное расследование.