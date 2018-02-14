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Дачников освободили от пошлины за добычу воды
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Дачников освободили от пошлины за добычу воды 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, освобождающий садоводов и дачные некоммерческие организации от уплаты госпошлин за добычу воды. Об этом сообщает ТАСС.
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Законопроект отменяет требование об уплате пошлины за лицензии на добычу подземных вод, используемых для хозяйственно-бытового водоснабжения, если заявление на лицензию было подано до 1 января 2020 года.
В пояснительной записке к документу сказано, что новый закон должен простимулировать россиян к получению лицензий.
Садоводы и дачные некоммерческие организации могут добывать подземные вод без лицензии только до января 2020 года. Госпошлина, которую придется заплатить за лицензию после 2020 года, составляет 7,5 тысячи рублей.
Член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник рассказал РИА Новости, что закон был разработан после поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В августе 2016 года премьер встретился с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств Курской области. Тогда выяснилось, что у многих крупных товариществ есть артезианские скважины с хорошей водой, но эти скважины никак не оформлены.
В России около 60 тысяч садоводческих и огороднических НКО. Если все они подадут заявки на лицензии до 1 января 2020 года, сумма неуплаченной пошлины составит 450 миллионов рублей.
 Ещё 2 источника 
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