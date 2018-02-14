Пенсионные накопления россиян выросли на 5 млрд

Пенсионный фонда России (ПФР) получил 5,14 млрд рублей дохода от временного размещения средств на депозитах в банках, говорится в сообщении фонда на официальном сайте.
«Общая сумма дохода, которую пенсионный фонд (ПФР) получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по результатам 2017 года составила 5,14 млрд рублей, что в пересчете составляет 8,8% годовых. Доход в объеме 5,14 млрд рублей сложился из дохода от размещения средств резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) — 4,94 млрд рублей и дохода от размещения текущих средств страховых взносов, а также дополнительных страховых взносов и взносов работодателя — 0,2 млрд рублей», — сообщается на официальном сайте ПФР.
Всего в 2017 году ПФР провел 14 депозитных аукционов, по результатам которых было заключено 48 депозитных договоров. Оборот по размещенным ПФР средствам составил более 270 млрд рублей. Ставки по размещенным депозитам находились в пределах от 7,5 до 10,15%. Срок размещения варьировался от 13 до 178 дней.
«Перечень допущенных кредитных организаций ограничен только высоконадежными банками, которые отвечают установленным законодательством требованиям. Результат, полученный ПФР от временного размещения, значительно превышает уровень инфляции в России по итогам 2017 года (2,5%) и сопоставим с результатами других участников процесса инвестирования средств пенсионных накоплений», — говорится в сообщении ПФР.