Пенсионные накопления россиян выросли на 5 млрд

Пенсионный фонда России (ПФР) получил 5,14 млрд рублей дохода от временного размещения средств на депозитах в банках, говорится в сообщении фонда на официальном сайте.

«Перечень допущенных кредитных организаций ограничен только высоконадежными банками, которые отвечают установленным законодательством требованиям. Результат, полученный ПФР от временного размещения, значительно превышает уровень инфляции в России по итогам 2017 года (2,5%) и сопоставим с результатами других участников процесса инвестирования средств пенсионных накоплений», — говорится в сообщении ПФР.

Всего в 2017 году ПФР провел 14 депозитных аукционов, по результатам которых было заключено 48 депозитных договоров. Оборот по размещенным ПФР средствам составил более 270 млрд рублей. Ставки по размещенным депозитам находились в пределах от 7,5 до 10,15%. Срок размещения варьировался от 13 до 178 дней.