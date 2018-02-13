Россиян оградят от неподъемных долгов

ЦБ оградит заемщиков от неподъемных долгов

Центробанк хочет серьезно ужесточить регулирование микрофинансовых организаций: максимальные выплаты, которые они смогут требовать с должников, будут снижаться. Сейчас потолок — трехкратный размер займа, но ЦБ предлагает его снизить до 2,5 величины долга, рассказал директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков . К июлю 2019 г. максимальный размер задолженности не должен будет превышать двукратную величину займа, а еще через год коэффициент составит 1,5, сказал он. Кроме того, регулятор хочет ограничить и ставку по займам — не более 1,5% в день, говорит Кочетков, к 2019 г. она должна будет снизиться до 1%.

Ужесточения сильнее всего ударят по займам до зарплаты (pay-day loans), следует из слов Кочеткова. Поэтому регулятор хочет прописать в законе специальный финансовый продукт, схожий с займом до зарплаты: ссуду на сумму до 10 000 руб. граждане смогут брать на срок не более 15 дней, и задолженность по такому займу нельзя будет увеличить или пролонгировать. Платеж по нему будет фиксированным — вместе с процентами, штрафами и пенями он не будет превышать 3000 руб. (для займа в 10 000 руб.).

Нововведения позволят избавить рынок от недобросовестных и нежизнеспособных игроков, говорит Кочетков. «Мы должны фактически, как мы считаем, исключить возможность для граждан брать деньги в том случае, если они не готовы и не имеют возможности обслуживать такие долги», — заявил Кочетков (цитата по «Интерфаксу» ).

При снижении предельных выплат до 2,5 долга и ставке в 1,5% с рынка уйдут серые и неэффективные компании, выдающие займы до зарплаты, согласен главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов . Но если снижать предельные выплаты для заемщиков и ставку дальше, сначала будет невозможно выдавать займы до зарплаты офлайн, т. е. в точках присутствия микрофинансовых компаний, а потом этот сегмент вовсе не сможет работать, считает он. Многим игрокам придется поменять бизнес-модели, говорит гендиректор Eqvanta (в группу входят МФК «Быстроденьги» , «Турбозайм») Юрий Провкин: «Вероятно, тем игрокам, которые останутся на рынке, придется уйти из сегмента займов до зарплаты и заняться выдачей среднесрочных займов».

Ужесточение регулирования скажется и на клиентах микрофинансовых организаций, говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Светлана Гайдукова, граждане начнут занимать у черных кредиторов, а это то, с чем рынок и ЦБ боролись последние годы. «Странно делать сейчас несколько шагов назад», — говорит она. Отрасль может вернуться на 15–20 лет назад, солидарен гендиректор МФК «Мани фанни» Александр Шустов

Во время обсуждения законопроекта звучали и более жесткие предложения, напоминает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков , поэтому предложения ЦБ можно назвать достаточно мягкими. Выплаты по займам должны быть максимально ограничены, категоричен он, для защиты потребителей.