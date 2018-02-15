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Россиянам пригрозили банкротством
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Исследование: среди россиян растет число потенциальных банкротов 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: ТАСС
Число россиян, которым грозит банкротство, за 2017 год выросло на 5,8% — до 435 тысяч заемщиков, прирост зафиксирован более чем в 50 регионах, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".
В группе риска находятся люди с долгом более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, не делающие по нему взносов 90 дней и более.
"По состоянию на конец 2017 года количество физических лиц, которые соответствовали формальным критериям банкротов, составляло 435 тысяч человек. За 2017 год количество потенциальных банкротов увеличилось на 24 тысячи человек, или на 5,8% (на конец декабря 2016 года — 411 тысяч человек)", — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Региональная динамика числа потенциальных банкротов несколько настораживает — в 51 регионе отмечен рост в среднем на 500 человек, и лишь в 9 регионах — снижение, на более скромные 200 человек в среднем", — отмечают авторы исследования.
По данным компании, в среднем по стране доля физических лиц — потенциальных банкротов довольно стабильна и составляет 1,3% общего количества заемщиков с действующими кредитами.
Состав первой тройки регионов-лидеров с наибольшей долей потенциальных физлиц-банкротов (Москва, Московская и Тюменская области) в прошедшем году не изменился и даже увеличил свой отрыв от иных регионов. В первую десятку входят также Свердловская область, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, республика Калмыкия и Ленинградская область.
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