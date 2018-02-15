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Россия решила взять в долг у россиян
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Россия решила взять в долг у россиян 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от министерства финансов увеличить объем выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения до 100 миллиардов рублей. Об этом глава правительства сказал на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает «Интерфакс».
Медведев убежден, что инструмент ОФЗ для физических лиц хорошо себя зарекомендовал, в качестве доказательства он привел тот факт, что первый выпуск на 30 миллиардов рублей был раскуплен очень быстро.
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«Первая же эмиссия была раскуплена очень быстро. В итоге граждане нашей страны приобрели ОФЗ на сумму порядка 30 млрд рублей. Мы видим, что люди доверяют этим ценным бумагам и в силу их надежности и доходности разумной», — заявил премьер.
Также он призвал российские регионы последовать примеру федерального правительства и начать выпускать сосбтвенные облигации: «Считаю правильным распространить эту практику и на региональный уровень. Чтобы субъекты федерации были заинтересованы в выпуске своих ценных бумаг для физлиц. Тем более, такой опыт уже есть у десяти регионов».
Первый выпуск ОФЗ для населения состоялся весной прошлого года. Минфин тогда выпустил бумаг на 30 миллиардов рублей, госдолг России активно скупали, что стало причиной второго выпуска — в сентябре Минфин выпустил ОФЗ на 15 миллиардов рублей. Этот выпуск пользовался меньшей популярностью, его пытаются продать до сих пор.
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