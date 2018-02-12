На россиянах-«молчунах» заработали 150 млрд

Доходность вложения средств «молчунов» ВЭБом в 2017 году превысила инфляцию в 3,4 раза

Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений граждан РФ по расширенному инвестиционному портфелю, находящемуся под управлением ВЭБа, по итогам 2017 года составила 8,59%. Об этом сообщается в материалах госкорпорации. Доход ГУК ВЭБ составил 150,48 млрд руб.

«Основной источник получения дохода — купонные платежи. Превышение инфляции в 2017 году 3,5-4,5 раза (в течение года. — RNS)», — отмечается в материалах банка развития. Доходность превысила инфляцию в 3,4 раза. По данным Росстата, в 2017 году инфляция составила 2,5%.

ВЭБ является государственной управляющей компанией (ГУК) средствами пенсионных накоплений. В расширенный портфель входят средства «молчунов», то есть граждан, не определившихся со способом формирования накопительной пенсии.