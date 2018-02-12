Ещё
На россиянах-«молчунах» заработали 150 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходность вложения средств «молчунов» ВЭБом в 2017 году превысила инфляцию в 3,4 раза 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений граждан РФ по расширенному инвестиционному портфелю, находящемуся под управлением ВЭБа, по итогам 2017 года составила 8,59%. Об этом сообщается в материалах госкорпорации. Доход ГУК ВЭБ составил 150,48 млрд руб.
>> Минтруд удивился бедности россиян
Доходность превысила инфляцию в 3,4 раза. По данным Росстата, в 2017 году инфляция составила 2,5%.
«Основной источник получения дохода — купонные платежи. Превышение инфляции в 2017 году 3,5-4,5 раза (в течение года. — RNS)», — отмечается в материалах банка развития.
ВЭБ является государственной управляющей компанией (ГУК) средствами пенсионных накоплений. В расширенный портфель входят средства «молчунов», то есть граждан, не определившихся со способом формирования накопительной пенсии.
Rambler News Service: последние новости
Сбербанк нарастил портфель ипотеки на 18,5% в январе 2017 года Путин подписал закон о зарплате в иностранной валюте Российские производители молока с начала года получили льготные кредиты на 260 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец сообщил о «ядерном ударе» в Московской области98
Настя Рыбка: «Самый крутой в жизни облом»142
В Москве взялись за «шереметьевскую братву»58
Украинцы предложили помочь с Ан-14885
По секрету: «Мы будем жить в другой России»22
Видео
06:51
Очевидец сообщил о «ядерном ударе» в Московской области
Катастрофы Другое
00:00
На месте крушения Ан-148 проходит поисковая операция
Происшествия
03:15
Названа предварительная причина падения Ан-148
Происшествия Катастрофы
03:23
Ханеке назвал #MeToo «охотой на ведьм»
Шоу-бизнес
01:00
Бузова рассказала о замене сексу
Шоу-бизнес
00:15
Известная актриса стала жертвой валютной ипотеки
Шоу-бизнес Недвижимость
00:33
В Симферополе задержали украинца за шпионаж
Криминал Происшествия
01:34
Украинцы предложили помочь с Ан-148
Происшествия В мире
00:28
Половина пассажиров Ан-148 были из Оренбургской области
Происшествия Катастрофы
04:00
«Всё ещё не могу поверить»: близкие вспоминают жертв Ан-148
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение