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Россияне увлеклись микрокредитованием
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Россияне разлюбили банки и обратились к микрокредитам 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В прошлом году россияне начали активно вкладываться в микрофинансовые организации (МФО). За год количество частных инвесторов на этом рынке выросло на 50 процентов, а объем их инвестиций — на 38 процентов. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает РБК со ссылкой на опрос участников рынка.
По данным Банка России, в третьем квартале 2017-го наблюдался рост инвестиций физлиц и индивидуальных предпринимателей в МФО, что может быть обусловлено продолжающимся снижением ставок по банковским депозитам. За год объем привлеченных инвестиций на треть.
Причина роста интереса инвесторов заключается в поиске новых источников для вложений на фоне постоянно снижающихся ставок по депозитам в банках, показал опрос. По данным ЦБ, за третью декаду января 2018 года максимальная процентная ставка по вкладам десяти крупнейших банков составляла 7,07 процента. На этом фоне условия МФО выглядят привлекательнее — в минувшем году предлагаемая ими доходность составляла в среднем 16–20 процентов.
Также росту интереса способствовало ужесточение контроля над деятельностью микрофинансового рынка, отмечают участники рынка.
По данным Объединенного кредитного бюро, в 2017 году россияне взяли кредиты почти на 5,7 триллиона рублей, это на 37 процентов больше, чем годом ранее.
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