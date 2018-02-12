Ставки по вкладам и кредитам в РФ обновят минимум

Российские банки начали уменьшать ставки по вкладам и кредитам вслед за решением Центробанка снизить ключевую ставку.

ЦБ РФ в пятницу, 9 февраля, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5%.

Это первое снижение ставки регулятором в текущем году.

Треть банков из топ-45 ожидали такое решение и снизили ставки на 0,25-0,75 процентных пункта. Остальные готовятся последовать этому примеру.

Предыдущее снижение ставки Центробанка 15 декабря 2017 г. сразу на 0,50 процентного пункта до 7,75% годовых привело к падению ставок до нового минимума.

Ставки вкладов топ-10 банков по итогам II декады декабря были 7,38%, III декады декабря — 7,33%, I декады января — 7,25%, II декады января — 7,12%.

А по итогам III декады января ставки упали уже до 7,08%, сообщается в отчете ЦБ по итогам мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях топ-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

Снижение ставки Банка России, объявленное 9 февраля, приведет и к снижению стоимости кредитов. Так, средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке снизилась с 13,5% в начале 2017 г. до рекордно низкого значения в 9,79% в декабре 2017 г. (11,54% в декабре 2016 г.).

В 2017 г. регулятор снижал ставку 6 раз с 10% до 7,75%: пять раз с шагом 0,25 п. п. и два раза по 0,5 п. п. В текущем году ключевая ставка Банка России к концу года может снизиться до 6,75-7% годовых.