Назначать пенсии в РФ будет искусственный интеллект

Пенсионный фонд России (ПФР) намерен сокращать штат своих сотрудников за счет внедрения технологий искусственного интеллекта в процесс назначения пенсий. Об этом в интервью ТАСС в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума заявил глава ПФР Антон Дроздов.
"Видим перспективным использование роботизации и искусственный интеллект. Мы сейчас активно над этим работаем и укрупняем информационную систему", — сказал Дроздов.
В качестве примеров использования новых технологий он привел работу колл-центров по типовым запросам и процесс назначения пенсий.
Глава ПФР напомнил, что из-за перевода администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу было сокращено 12 тыс. сотрудников ПФР.
"Дальше у нас по программе дальнейшая оптимизация нашей численности, в том числе связанная с внедрением информационных технологий, с перестройкой наших технологических процессов", — сказала Дроздов, отметив, что уже достигнуто 17% сокращение штата.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.
Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.