В Москве взялись за «шереметьевскую братву»

Честное такси: туристов защитят от «шереметьевской братвы»

В преддверии чемпионата мира по футболу Дептранс Москвы намерен ввести единые правила для всех таксомоторных компаний, чтобы ситуации, когда турист платит в три раза больше, чем должен по тарифу, остались в прошлом.

Когда заходит речь о небодросовестных московских таксистах, часто вспоминают историю чилийского журналиста, который прошлым летом прилетел на матчи Кубка Конфедераций. За поездку от Домодедово до столицы он заплатил 50 тысяч рублей, что в те же 50 раз дороже усредненного тарифа. Водителя, конечно, потом нашли и наказали, про эту историю много писали СМИ, но вот только ситуация с тех пор принципиально не изменилась.

Впрочем, столичный Дептранс уверен, что сделать это вполне реально. Достаточно установить единый тариф от аэропортов до Москвы, а заодно контролировать свободный доступ легальных такси к так называемой первой линии. Необходимость реформ в этой сфере назрела давно, говорит председатель Профсоюза столичных таксистов Александр Макаров

«У нас и французы на окраине Москвы замерзали, насмерть попав к такому «таксисту». В самом аэропорту криминала более чем достаточно. «Шереметьево» тоже, братва там эта шереметьевская, и Внуково. Лет 15 назад они никого вообще не пускали, кроме маршруток, те, кто позволяли себе приехать и забрать пассажиров, просто догоняли и сжигали машины. Были и такие случаи. Криминализировано обстановка вокруг аэропортов. По крайне мере, прибывающие гости будут чувствовать себя более комфортно и безопасно».

Аккредитация такси для работы на чемпионате мира уже началась. Чтобы ее получить, водители должны будут оплатить все штрафы, а их машины не могут быть старше четырех лет. Кроме того, кузов такси в столице обязательно должен быть желтого цвета.

Но тут возникает коллизия: аэропорты находятся в Подмосковье, поэтому власти столицы работу такси в этом регионе регулировать не могут. Рассказывает президент «Московского транспортного союза» Юрий Свешников

Юрий Свешников, президент «Московского транспортного союза»

«Надо понять, это департамент транспорта, но ведь все аэропорты московского узла находятся на территории московской области, в другой юрисдикции. Потому что по закону ты можешь привезти пассажира в другой субъект РФ, но забрать пассажира оттуда ты не можешь. А если приедет 100 такси, как они в одну линию выстроятся? А если они скажут, что автомобили должны быть только Mercedes, покрашены в красно-серо-буро-малиновый цвет в крапинку, имеющие водителя в галстуке и умеющего разговаривать на трех языках? У нас чемпионат мира две недели будет проходить, а все остальное время? Вся эта лавочка закроется? А если они будут белого цвета? В Московской области принят закон, по которому таки должно быть белого цвета. Подмосковные таксисты не смогут приезжать туда?»

В то время как Москва лишь готовится к реформе отрасли извоза, большинство европейских мегаполисов этот вопрос для себя давно закрыли. В Мюнхене все такси, работающие с аэропортами, обязательно бежевого цвета, а платят все клиенты по единому тарифу — вне зависимости от класса авто. Единые цены на услуги и в амстердамском Схипхоле. Единые, но очень высокие. За 15 минут пути придется отдать 60 евро.