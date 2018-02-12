В Москве взялись за «шереметьевскую братву»

В преддверии чемпионата мира по футболу Дептранс Москвы намерен ввести единые правила для всех таксомоторных компаний, чтобы ситуации, когда турист платит в три раза больше, чем должен по тарифу, остались в прошлом.
Когда заходит речь о небодросовестных московских таксистах, часто вспоминают историю чилийского журналиста, который прошлым летом прилетел на матчи Кубка Конфедераций. За поездку от Домодедово до столицы он заплатил 50 тысяч рублей, что в те же 50 раз дороже усредненного тарифа. Водителя, конечно, потом нашли и наказали, про эту историю много писали СМИ, но вот только ситуация с тех пор принципиально не изменилась.
Впрочем, столичный Дептранс уверен, что сделать это вполне реально. Достаточно установить единый тариф от аэропортов до Москвы, а заодно контролировать свободный доступ легальных такси к так называемой первой линии. Необходимость реформ в этой сфере назрела давно, говорит председатель Профсоюза столичных таксистов Александр Макаров:
Андрей Макаров, председатель Профсоюза столичных таксистов
«У нас и французы на окраине Москвы замерзали, насмерть попав к такому «таксисту». В самом аэропорту криминала более чем достаточно. «Шереметьево» тоже, братва там эта шереметьевская, и Внуково. Лет 15 назад они никого вообще не пускали, кроме маршруток, те, кто позволяли себе приехать и забрать пассажиров, просто догоняли и сжигали машины. Были и такие случаи. Криминализировано обстановка вокруг аэропортов. По крайне мере, прибывающие гости будут чувствовать себя более комфортно и безопасно».
Аккредитация такси для работы на чемпионате мира уже началась. Чтобы ее получить, водители должны будут оплатить все штрафы, а их машины не могут быть старше четырех лет. Кроме того, кузов такси в столице обязательно должен быть желтого цвета.
Но тут возникает коллизия: аэропорты находятся в Подмосковье, поэтому власти столицы работу такси в этом регионе регулировать не могут. Рассказывает президент «Московского транспортного союза» Юрий Свешников:
Юрий Свешников, президент «Московского транспортного союза»
«Надо понять, это департамент транспорта, но ведь все аэропорты московского узла находятся на территории московской области, в другой юрисдикции. Потому что по закону ты можешь привезти пассажира в другой субъект РФ, но забрать пассажира оттуда ты не можешь. А если приедет 100 такси, как они в одну линию выстроятся? А если они скажут, что автомобили должны быть только Mercedes, покрашены в красно-серо-буро-малиновый цвет в крапинку, имеющие водителя в галстуке и умеющего разговаривать на трех языках? У нас чемпионат мира две недели будет проходить, а все остальное время? Вся эта лавочка закроется? А если они будут белого цвета? В Московской области принят закон, по которому таки должно быть белого цвета. Подмосковные таксисты не смогут приезжать туда?»
В то время как Москва лишь готовится к реформе отрасли извоза, большинство европейских мегаполисов этот вопрос для себя давно закрыли. В Мюнхене все такси, работающие с аэропортами, обязательно бежевого цвета, а платят все клиенты по единому тарифу — вне зависимости от класса авто. Единые цены на услуги и в амстердамском Схипхоле. Единые, но очень высокие. За 15 минут пути придется отдать 60 евро.