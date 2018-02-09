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Россияне не дождутся дешевых кредитов
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Россияне не дождутся дешевых кредитов 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
ЦБ снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% и рекомендовал частным банкам чаще использовать практику плавающих процентных ставок при выдаче кредитов. Издание «Московский комсомолец» считает, что россияне вряд ли дождутся дешевых займов.
>> ЦБ снизил ключевую ставку
Поступательное снижение ключевой ставки продолжается с 2015 года, тогда этот показатель равнялся 17%.
Перед заседанием регулятор рекомендовал коммерческим банкам предоставлять кредиты по плавающим ставкам, привязанным к ключевой ставке ЦБ, то есть теоретически банки должны снижать кредитные ставки каждый раз, как Центробанк принимает очередное решение о понижении.
По мнению специалистов, такая практика не распространена на российском рынке. Доля займов, выданных по плавающей ставке, в РФ не превышает 5% и касается в основном крупных, связанных с государством, банков.
Даже проверенные заемщики, частные и юридические лица, могут рассчитывать на снижение кредитных ставок максимум до 9-10%, тогда как обыкновенные граждане продолжат брать кредиты под 14-15% годовых, и рекомендации ЦБ этого не изменят.
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