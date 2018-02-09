Пенсиям россиян предрекли обвал

Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК.

Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного населения — 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, а дальше — более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных пенсий в будущем — это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную систему, считают в РАНХиГС.

В настоящий момент пенсионный возраст в России — один из самых низких в мире (60 лет для мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном — до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин — за 12.

Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них — это дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного дохода.

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