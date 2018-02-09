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Пенсиям россиян предрекли обвал
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Пенсиям россиян предрекли обвал 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Эксперты РАНХиГС подготовили аналитический доклад о необходимости повышения пенсионного возраста. Они прогнозируют, что отсутствие изменений в пенсионной системе приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также нагрузку на федеральный бюджет. Об этом сообщает РБК.
Главной причиной необходимости повысить пенсионный возраст авторы доклада назвали демографический коллапс: Россия столкнется с рекордным сокращением трудоспособного населения — 4 миллиона человек с 2017-го по 2030 год. К 2036 году один работающий россиянин будет нести финансовую ответственность за себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, а дальше — более, чем за одного. Еще одна причина сокращения реальных пенсий в будущем — это размер теневой экономики, откуда не уходят взносы в пенсионную систему, считают в РАНХиГС.
В настоящий момент пенсионный возраст в России — один из самых низких в мире (60 лет для мужчин и 55 для женщин). Эксперты РАНХиГС составили четыре сценария его повышения и предлагают остановиться на самом, по их мнению, оптимальном — до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причем повышение будет проходить поэтапно: к возрасту выхода на пенсию за год будет прибавлять по три месяца или по полгода, таким образом поднять пенсионный возраст для мужчин удастся за 8 лет, а для женщин — за 12.
Однако повышение, которое эксперты называют неизбежным, несет в себе дополнительные риски, главным из которых в РАНХиГС называют бедность. Большинство пожилых россиян продолжают работать и по достижению пенсионного возраста, пенсия для них — это дополнительный источник дохода. Повышение пенсионного возраста может привести к росту бедности, так как значительная прослойка населения останется без этого дополнительного дохода.
О неизбежности повышения пенсионного возраста ранее говорил бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, нынешняя система просто не может обеспечить пенсионерам достойную старость, поэтому возраст необходимо повышать.
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