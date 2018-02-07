Депутаты удивились, как можно выжить на МРОТ

Депутаты удивились: как можно выжить в России при МРОТ

Законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда до прожиточного минимума прошел первое чтение. Однако депутаты, хотя и поддержали его, сомневаются, можно ли прожить в России на 11 163 рублей в месяц. По данным Всемирного банка, российский МРОТ меньше всех без исключения стран, входящих в Евросоюз . Даже в тех странах ЕС, у которых ВВП на душу населения ниже, чем в России, минимальный размер оплаты труда все равно больше. Так, в Румынии он составляет около $280, в Болгарии — примерно $240.

Двойное увеличение

МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума в России не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая этого года. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в первом чтении.

Президент России Владимир Путин пообещал быстрее довести МРОТ до прожиточного уровня после новогодних праздников во время визита в Тверь, где пообщался с рабочими вагоностроительного завода.

К концу января глава государства внес проект закона на рассмотрение членов нижней палаты парламента.

«Такая законодательная инициатива президентом внесена, и предлагается установить размер минимальной оплаты труда с 1 мая 2018 года на уровне 11 163 рубля», — сказал глава Минтруда России Максим Топилин.

Как уверяет министр, эта сумма соответствует 100% прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте за второй квартал 2017 года.

Несмотря на то, что МРОТ будет зависеть от динамики прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте, но если прожиточный минимум в какой-то год снизится, это не уменьшит минимальную оплату труда, пояснил Топилин.

По словам министра, для реализации инициативы потребуется выделение 7,5 млрд рублей для федеральных бюджетников и примерно 32 млрд рублей для региональных сотрудников бюджетных учреждений.

Кроме того, до 1 марта нужно будет решить вопрос дополнительной финансовой помощи субъектам.

«В течение февраля месяца мы этот вопрос решим. Есть разные инструменты», — сказал министр.

Ранее заместитель министра финансов России Леонид Горнин уже говорил, что российские регионы заложили в бюджеты разных уровней почти 27 млрд рублей из 32 млрд рублей, которые необходимы на реализацию инициативы.

Это будет уже второе за год повышение оплаты труда. В конце декабря Путин подписал закон, который предполагает повышение МРОТ. Так с 1 января 2018 года размер минимальной оплаты труда с начала года увеличился с 7 800 до 9 489 рублей, что составляет 85% от прожиточного минимума на второй квартал прошлого года.

По словам Топилина, работодатели будут нести ответственность, если выплачивают зарплату ниже 11 163 тысячи рублей.

Повышение МРОТ с 1 мая затронет около 3 млн человек, сказал министр. По его словам, именно столько россиян продолжает получать зарплату ниже прожиточного минимума.

Регионы выводят сотрудников за штат

Во время обсуждения закона депутаты признались, что в зале нет ни одного человека, кто бы не проголосовал положительно за президентский законопроект.

«Все позитивные решения появляются только при непосредственном поручении первого лица государства», — учтиво заметил депутат Николай Коломойцев.

Правда, инициатива приведет не только к положительным последствиям, возразили ему другие присутствующие в зале. Так, депутат Юрий Волков обеспокоен, что в скором времени в бюджетном секторе может не остаться людей, которые будут получать повышенный в результате инициативы президента МРОТ. Дело в том, что уже сейчас некоторые регионы начали выводить персонал за штат. Причем юридическая ответственность за это перекладывается на муниципалитеты, которым не выделяются дополнительные средства на исполнение законопроекта.

«Правительство Забайкальского края в конце января приняло постановление, в котором в первом пункте указывает на увеличение МРОТ до прожиточного минимума, а вторым пунктом приписывает бюджетным учреждениям и муниципалитетам вывести весь технический персонал за штат с 1 марта», — отметил Волков.

Таким образом, люди встают на почасовую оплату труда, теряют отпускные, больничные и другие выплаты.

Раздать министрам по рублю

Несмотря на то, что законопроект поддержан единогласно, не все в зале были уверены, что можно прожить месяц на МРОТ в 11 163 рублей.

По словам Николая Коломойцева, в Ростове-на-Дону услуги ЖКХ на трехкомнатную квартиру площадью 64 квадратных метров стоят 7,4 тысячи рублей.

«Максиму Анатольевичу (Топилину — «Газета.Ru») и Орешкину (Максим Орешкин — министр экономического развития — «Газета.Ru») надо дать 11 тысяч 163 рубля, закрыть их в отдельно взятой комнате. По их списку (имеется в виде продовольственная корзина — «Газета.Ru») купить все на оставшиеся деньги на месяц и посмотреть, какие они будут элегантные, если выживут», — предложил депутат. «Минимальный размер оплаты труда должен быть не менее 25 тысяч рублей», — убежден он.

Коломойцев также подчеркнул, что минимальная заработная плата в России ниже, чем в странах Прибалтики, Турции и других государствах.

Данные Всемирного банка свидетельствуют, что российский МРОТ (на данный момент он составляет 7,8 тыс. руб или около $130 — «Газета.Ru») действительно меньше всех без исключения стран Евросоюза.

Даже в тех странах ЕС, у которых ВВП на душу населения ниже, чем в России, минимальный размер оплаты труда все равно больше. Так, в Румынии он составляет около $280, в Болгарии — примерно $240. Самый высокий МРОТ — в Люксембурге, свыше $3 тыс. В Бельгии и Финляндии — около $2,5 тыс. В Италии, Франции, Германии — около $2 тыс. При этом в эту сумму включаются различные компенсационные и стимулирующие выплаты, что противоречит общемировой практике.

Впрочем, на это глава Минтруда возразил, что все страны разные. Например, в озвученных странах выше коммунальные услуги и налоговые платежи.

Подоходный налог и увольнение

Депутат Олег Смолин выразил недоумение, почему в России ставки и оклады работников бюджетной сферы оказываются ниже не только прожиточного минимума, но и ниже минимальной зарплаты. В пример он привел ситуацию с увольнением преподавателя техникума из Ростовской области. По сообщениями СМИ, преподавателя таганрогского техникума отстранили от работы из-за его письма премьер-министру Дмитрию Медведеву , в котором коллектив преподавателей пожаловался на низкие заработные платы — ставка составляла 8,2 тыс. руб. на протяжении 6 лет.

«Я считаю недопустимым, когда за активную жизненную позицию заслуженного преподавателя по надуманным причинам увольняют. Надеюсь, что та общественная дискуссия, которая появилась, позволит защитить, вскрыть все те проблемы, когда, получая мизерные заработные платы, люди вынуждены молчать, потому что боятся начальства», — прокомментировал ситуацию Олег Нилов, председатель думского комитета по труду.

По его словам, комитетом уже направлены по этому поводу обращения в прокуратуру , трудовую инспекцию, министру образования и губернатору.

Депутат Валерий Гартунг обратил внимание, что МРОТ облагается подоходным налогом, и после вычета 13% сумма не будет равняться размеру прожиточного минимума.

«Каким образом правительство намерено решить это проблему, чтобы фактические доходы после уплаты налога были не ниже прожиточного минимума?», — обратился с вопросом к министру депутат.

Топилин признался, что такая проблема существует, и сегодня в ведомстве решается вопрос, чтобы уравнять оба показателя.

При этом министр труда также решил «порадовать» тех, кто работает на полставки. Для таких работников зарплата будет составлять только половину величины МРОТ, пояснил он.