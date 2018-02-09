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Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6%
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Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% для семей с детьми 

Ведомости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк в рамках правительственной госпрограммы начал выдавать ипотечные кредиты для семей с двумя детьми по льготной ставке 6% годовых, сообщает пресс-служба госбанка.
«Ипотека под 6% — это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования», — рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
Льготная ставка 6% действует три года для граждан России, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., и пять лет — в случае рождения третьего ребёнка в тот же период. После окончания льготного периода ставка не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, плюс два п. п.
Период действия льготной ставки для семей с двумя детьми может быть продлен в случае рождения после выдачи ипотеки третьего ребенка. Недвижимость можно приобрести на первичном рынке, как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.
Первоначальный взнос в рамках программы составляет не менее 20%, также обязательным требованием является страхование жизни, здоровья и залога. При покупке жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти сумма кредита составит до 8 млн руб., на остальной территории страны — до 3 млн рублей.
По информации Сбербанка, первыми обладателями льготной ипотеки стали семьи из Екатеринбурга, Набережных Челнов, Луховиц и Якутска. Сейчас продукт доступен по всей России.
Госпрограмма льготной ипотеки под 6% для семей с двумя детьми была запущена согласно поручению президента Владимира Путина. Заявки на участие в программе можно подавать через Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию и банки-партнеры.
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