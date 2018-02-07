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Минтруд удивился бедности россиян
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Минтруд удивился бедности россиян 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил двухлетнее падение реальных доходов россиян на фоне роста зарплат сокращением теневого сектора экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр сообщил, что в 2017 году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в 2016-м на 0,8%, при этом доходы все равно снижаются.
«Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, она за собой тянула рост реальных доходов», — сказал Топилин.
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Министр заявил, что ошибся в расчетах, когда в конце прошлого года предполагал, что реальные доходы вырастут в связи с ростом зарплат.
«Мне кажется, это связано с тем, что у нас сектор теневой, который является поставщиком через расходы статистического учёта динамики доходов, вот он как раз начинает сворачиваться… Мне кажется, где-то здесь есть определенный ответ», — добавил глава Минтруда.
 Ещё 19 источников 
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