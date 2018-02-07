Минтруд удивился бедности россиян

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил двухлетнее падение реальных доходов россиян на фоне роста зарплат сокращением теневого сектора экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр сообщил, что в 2017 году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в 2016-м на 0,8%, при этом доходы все равно снижаются.

«Такого никогда не было, обычно все-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, она за собой тянула рост реальных доходов», — сказал Топилин.

Министр заявил, что ошибся в расчетах, когда в конце прошлого года предполагал, что реальные доходы вырастут в связи с ростом зарплат.