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Дума поддержала досрочное повышение МРОТ
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Госдума поддержала повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к уровню прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, а с 1 мая текущего года. Соответствующую инициативу на рассмотрение депутатов внес президент РФ Владимир Путин 26 января.
На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. С 1 мая 2018 года, как сообщалось ранее, минимальный размер оплаты труда будет равен 11 163 рублям, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года., а суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.
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