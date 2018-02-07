Дума поддержала досрочное повышение МРОТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к уровню прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, а с 1 мая текущего года. Соответствующую инициативу на рассмотрение депутатов внес президент РФ Владимир Путин 26 января.
На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. С 1 мая 2018 года, как сообщалось ранее, минимальный размер оплаты труда будет равен 11 163 рублям, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года., а суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.