Дума поддержала досрочное повышение МРОТ

Госдума поддержала повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к уровню прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, а с 1 мая текущего года. Соответствующую инициативу на рассмотрение депутатов внес президент РФ Владимир Путин 26 января.