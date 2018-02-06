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Европа нацелилась на деньги россиян
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Европа нацелилась на деньги россиян 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Европейские банки ужесточили контроль за счетами российских клиентов. Это связано с подготовкой к переходу на новые стандарты обмена финансовой информации в рамках сотрудничества Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на банкиров и юристов, которые столкнулись с нововведениями.
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Переход на новый стандарт обмена финансовой информации в рамках ОЭСР проходит в два этапа. Первый уже завершился, в нем участвовали около 100 стран, которые стояли у истоков создания подобной системы. На втором этапе к системе присоединяются остальные страны, в том числе и Россия.
Второй этап должен быть завершен до 30 сентября 2018 года. Подключение к системе обязывает финансовые институты обмениваться финансовой информацией: налоги, счета нерезидентов и так далее.
Система нацелена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. При этом основной риск для многих российских клиентов европейских банков — это требование обосновать источник дохода, в рамках которого банки стали запрашивать справки о доходах своих клиентов. Вдобавок теперь налоговые органы разных стран могут требовать дополнительные документы о владельце счета.
Если клиент не сможет обосновать происхождение денег, банк в праве ограничить операции по его счетам либо повысить комиссию за обслуживание счета. Особое внимание теперь будет уделяться налоговому статусу клиента — прийти в банк с новым паспортом и рассчитывать на давнюю дружбу с банкиром уже не получится, отмечает издание.
В начале января стало известно, что около 700 россиян купили себе гражданство Мальты. Такое решение российских бизнесменов связывали с намерением оптимизировать свои налоговые расходы благодаря льготному налоговому режиму на Мальте.
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