Красная икра начнет дешеветь с октября 2018 года

Осень этого года может стать рекордной по количеству выловленных лососевых рыб — 492 тысячи тонн. Об этом сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Росрыболовства Михаил Глубоковский.

На Камчатку придется около 64,6 процента рекомендованного вылова, 12,8 процента будет добыто в Сахалинской области, 9,1 — в реке Амуре и лимане, 7,3 процента — на Южных Курилах. Больше всего предполагается добыть горбуши — из общего рекомендованного объема ее вылов составит 68,7 процента, кеты — 21,2, нерки — 8,4, кижуча — 1,6, чавычи — 0,1 процента. Кстати, вылов чавычи, как самого редкого вида лососевых, предполагается максимально ограничить.

"Мы можем прогнозировать постепенное снижение цены на икру горбуши, которое оставит от 8 до 10 процентов, — считает руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. — При этом цена на икру других видов лососевых рыб: нерки, кеты и кижуча, скорее всего, останется без изменений и будет составлять в рознице 4,5 — 5 тысяч рублей за килограмм в оптовом звене". Рекордная по объемам лососевая путина может способствовать тому, что цены на красную икру, начиная с октября, начнут постепенно падать.

Максимальный фактический вылов лососевых в аналогичных четных годах фиксировался в 2016 году — 438 тысяч тонн и 2012 году — 440 тысяч тонн. Известно, что в четные годы вылов лососевых всегда выше, чем нечетные. В прошлом году было добыто всего 353 тысячи тонн лососей. Из-за неудачной путины на Сахалине и на Амуре, вызванной миграцией лососей на север и высоким уровнем браконьерства, оптовая цена на красную икру у поставщиков выросла почти на 50 процентов — до 3300 рублей за килограмм.

Напомним, что в январе были ужесточены требования ГОСТов для производителей красной икры. Пока новые правила действуют в тестовом режиме, но через три года станут обязательными. Уменьшится максимальное количество соли с 7 до 5 процентов, а также ограничится количество джуса до 5 процентов — раньше этот показатель никак не регламентировался. Ограничения по соли отпугнут любителей "перезасолить" непроданную икру с истекшим сроком годности. Джус, хоть и не несет в себе никакого вреда, выглядит мало эстетично и отпугивает покупателей.

"Крайне важным нововведением для продавцов красной икры станет обязанность указывать ее вид на жестяных банках. В рыбных супермаркетах такая практика уже давно считается нормой и своеобразным торговым этикетом. На банку просто наклеивают дополнительную этикетку с названием рыбы, — отмечает Полина Кирова. — ГОСТ до недавних пор это никак не регулировал, что давало возможность производителям просто писать "икра лососевая зернистая" и указывать сорт. На практике это зачастую приводило к добавлению в банку более дешевой ястыковой и искусственной белковой икры, а также к подмене более крупной икры кеты мелкими икринками нерки. Теперь жестяная банка в некотором смысле станет прозрачнее, а вид рыбы будут определять по ДНК". По данным аналитического агентства "Рыбсеть", розничная цена красной икры выросла за последние пять лет в 3,5 раза, причем больше всего подорожала икра кеты и кижуча. Новые ограничения сами по себе не скажутся на цене, но уменьшат количество некачественной икорной продукции.