Россиянам предложат новый способ снятия наличных

В России начали тестировать систему, с помощью которой покупатели будут снимать наличные с банковских карт через POS-терминалы на кассах магазинов. Об этом пишут «Ведомости».
Два источника, знакомые с сотрудниками Сбербанка, рассказали газете, что кредитная организация сделала уже несколько пилотных проектов. По данным издания, если новый сервис Сбербанка по выдаче наличных будет запущен, воспользоваться им смогут только держатели карт банка и только в тех магазинах, которые обслуживает кредитная организация.
По информации «Ведомостей», возможность появления такого сервиса рассматривает и платежная система Mastercard, проводившая тестирование с ВТБ, «Русским стандартом» и другими банками.
По задумке Mastercard, клиент будет платить за товар в магазине и одновременно запрашивать у кассира нужную сумму наличных. Покупатель введет пин-код, а выпустивший карту банк одобрит и покупку, и выдачу наличных. Сумма доступных для снятия наличных будет ограничена.
Выдача наличных через кассы магазинов позволит банкам сэкономить на банкоматах.
Осенью прошлого года сообщалось, что Сбербанк планирует запустить сервис оплаты в магазинах с помощью QR-кода. Директор по развитию бизнеса китайской Alipay в России и СНГ Богдан Задорожный рассказывал «Ведомостям», что QR-стикер достаточно наклеить на стену, чтобы принимать безналичные платежи. Также QR-код можно создать на экране мобильного кассового аппарата.