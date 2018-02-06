Россиянам предложат новый способ снятия наличных

Россиянам предложат новый способ снятия денег с карт

В России начали тестировать систему, с помощью которой покупатели будут снимать наличные с банковских карт через POS-терминалы на кассах магазинов. Об этом пишут «Ведомости»

Два источника, знакомые с сотрудниками Сбербанка , рассказали газете, что кредитная организация сделала уже несколько пилотных проектов. По данным издания, если новый сервис Сбербанка по выдаче наличных будет запущен, воспользоваться им смогут только держатели карт банка и только в тех магазинах, которые обслуживает кредитная организация.

По информации «Ведомостей», возможность появления такого сервиса рассматривает и платежная система Mastercard, проводившая тестирование с ВТБ , «Русским стандартом» и другими банками.

По задумке Mastercard, клиент будет платить за товар в магазине и одновременно запрашивать у кассира нужную сумму наличных. Покупатель введет пин-код, а выпустивший карту банк одобрит и покупку, и выдачу наличных. Сумма доступных для снятия наличных будет ограничена.

Выдача наличных через кассы магазинов позволит банкам сэкономить на банкоматах.