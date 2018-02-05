Россияне будут получать зарплату в долларах

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Работающим за рубежом россиянам будут платить в инвалюте 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал изменения в Трудовой кодекс, согласно которым работодатель сможет выплачивать зарплату в иностранной валюте сотрудникам, работающим за границей, передает «Интерфакс».
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Ранее сотрудники российских организаций, работающие за рубежом, могли получать зарплату только в рублях и на счета, открытые в российских банках.
Согласно поправкам, теперь юридические лица, зарегистрированные в РФ, могут выплачивать своим зарубежным работникам зарплату в иностранной валюте и перечислять ее на счета, открытые в банках, расположенных за пределами России.
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