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ЦБ рекомендовал привязать кредитные ставки к ключевой
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ЦБ рекомендовал банкам привязать кредитные ставки к ключевой 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ рекомендует банкам при заключении новых кредитных договоров включать условие о возможности изменения процентной ставки по кредитам в случае снижения ключевой ставки Банка России и параметры таких изменений, следует из информационного письма, опубликованного в "Вестнике Банка России".
"При заключении новых договоров о предоставлении ссуд Банк России рекомендует кредитным организациям включать в договор, на основании которого ссуда будет предоставлена, условие о возможности изменения процентной ставки в случае снижения ключевой ставки Банка России и параметры таких изменений", — говорится в письме за подписью зампреда ЦБ Василия Поздышева.
Отмечается, что наличие такого условия в договоре позволит кредитной организации не признавать ссуду реструктурированной.
В ноябре прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что доступность кредитования в РФ растет по мере того, как снижается инфляция, а не ключевая ставка ЦБ. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,75% годовых.
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