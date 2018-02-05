Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за «Меньшевик»

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:

Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за фабрику «Меньшевик»

Участники кровавого конфликта вокруг московской кондитерской фабрики «Меньшевик» попросили уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова выступить в роли «бизнес-секунданта». Суть конфликта окончательно прояснилась. Кроме того, стали известны подробности произошедшего 27 декабря, когда бывший владелец фабрики Илья Аверьянов устроил стрельбу

Ты не будешь это есть

Какие курьеры сгорят в аду

Как лучшие бренды Российской империи стали советскими

После прихода к власти большевиков многие заводы и фабрики продолжили работать, выпуская примерно то же самое — только худшего качества. А самые живучие бренды продержались до Перестройки и сейчас вовсю эксплуатируют традиции, которые им худо-бедно удалось сохранить

Как вас могут обокрасть через сервис знакомств или Dota 2