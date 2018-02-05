Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за «Меньшевик» 

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за фабрику «Меньшевик»
Участники кровавого конфликта вокруг московской кондитерской фабрики «Меньшевик» попросили уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова выступить в роли «бизнес-секунданта». Суть конфликта окончательно прояснилась. Кроме того, стали известны подробности произошедшего 27 декабря, когда бывший владелец фабрики Илья Аверьянов устроил стрельбу
Ты не будешь это есть
Как производители подделывают яйца, мясо и другие продукты
Какие курьеры сгорят в аду
Дарья Сонькина, основательница проекта «Дашины пирожки», о том, как курьеры могут разрушить ваш бизнес
Как лучшие бренды Российской империи стали советскими
После прихода к власти большевиков многие заводы и фабрики продолжили работать, выпуская примерно то же самое — только худшего качества. А самые живучие бренды продержались до Перестройки и сейчас вовсю эксплуатируют традиции, которые им худо-бедно удалось сохранить
Как вас могут обокрасть через сервис знакомств или Dota 2
Часто люди слишком доверчиво относятся к незнакомцам, с которыми их связал интернет-сервис, и быстро теряют бдительность. Около 3-5% пользователей таких площадок — мошенники. Как не стать их жертвой и что делать сервисам, чтобы защитить своих пользователей