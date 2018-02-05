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Крепкий орешек: кровавая битва за «Меньшевик»
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Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за «Меньшевик» 

Рамблер 5 февраля 2018
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за фабрику «Меньшевик»
Участники кровавого конфликта вокруг московской кондитерской фабрики «Меньшевик» попросили уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова выступить в роли «бизнес-секунданта». Суть конфликта окончательно прояснилась. Кроме того, стали известны подробности произошедшего 27 декабря, когда бывший владелец фабрики Илья Аверьянов устроил стрельбу
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