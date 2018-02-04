Решена судьба богатых пенсионеров

Богатых пенсионеров не будут лишать пенсии

«Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне не популярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным», — сказал Рязанский.

Ранее газета «Актуальные новости» написала, что правительство продумывает новую пенсионную стратегию, один из пунктов которой — лишить богатых работающих пенсионеров денежной поддержки в 2018 году. Издание писало, что в категорию таких пенсионеров, попадают люди с годовым доходом более 1 миллиона рублей или с окладом, превышающим средний региональный показатель в 2,5 раза. Необходимость таких мер газета связывала со сложной экономической ситуацией в стране.

В 2015 году эту же идею на заседании правительства высказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин . Он заявил, что в 2016 году работающие пенсионеры, получающие больше одного миллиона рублей в год (около 83 тыс. рублей в месяц), могут лишиться пенсии. Министра цитировала «Российская газета»

«Мы будем в ежемесячном режиме смотреть доход человека и когда увидим, что он составил миллион рублей, то будет приниматься решение о приостановке выплаты пенсии», — заявил он.

Минэкономразвития. Топилин утверждал, что предложение согласовано с Минфином

«Это будет введено либо с 2016-го, либо с 2017 года, все будет зависеть от настройки учета», — сказал тогда Топилин.

Однако идея так и не была реализована, и о ней потихоньку забыли.