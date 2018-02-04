Решена судьба богатых пенсионеров

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заверил, что российское правительство не разрабатывает планов по лишению богатых работающих пенсионеров пенсий, сообщает РИА Новости.
«Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне не популярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным», — сказал Рязанский.
Ранее газета «Актуальные новости» написала, что правительство продумывает новую пенсионную стратегию, один из пунктов которой — лишить богатых работающих пенсионеров денежной поддержки в 2018 году. Издание писало, что в категорию таких пенсионеров, попадают люди с годовым доходом более 1 миллиона рублей или с окладом, превышающим средний региональный показатель в 2,5 раза. Необходимость таких мер газета связывала со сложной экономической ситуацией в стране.
В 2015 году эту же идею на заседании правительства высказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. Он заявил, что в 2016 году работающие пенсионеры, получающие больше одного миллиона рублей в год (около 83 тыс. рублей в месяц), могут лишиться пенсии. Министра цитировала «Российская газета».
«Мы будем в ежемесячном режиме смотреть доход человека и когда увидим, что он составил миллион рублей, то будет приниматься решение о приостановке выплаты пенсии», — заявил он.
Топилин утверждал, что предложение согласовано с Минфином и Минэкономразвития.
«Это будет введено либо с 2016-го, либо с 2017 года, все будет зависеть от настройки учета», — сказал тогда Топилин.
Однако идея так и не была реализована, и о ней потихоньку забыли.