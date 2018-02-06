В столице подорожало такси

Километр поездки на такси в Москве подорожал впервые за три года

Километр поездки на такси в столице впервые с 2015 года подорожал с чуть более 30 рублей до почти 40 рублей, следует из исследования рынка таксомоторных перевозок в России Аналитического центра при правительстве РФ , обнародованного во вторник.

Средняя стоимость 1 км поездки по Москве в 2014 году составляла более 40 рублей, в 2015 около 40 рублей, в 2016 — меньше 35 рублей, а в 2017 выросла почти до 40 рублей, приводятся данные на графике исследования. Точные цифры в докладе не указаны.

При этом по графическим данным центра, представленным в исследовании, средний чек за поездку по Москве с 2014 года постепенно сокращался с примерно 650 рублей до около 420 рублей. "Средняя стоимость поездки по Москве с 2014 по 2017 год снизилась почти на 35%, время подачи снизилось с 10 минут в 2015 году до 4-5 минут на конец 2017 года", — отмечается в материалах доклада.