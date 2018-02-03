«Алло, это банк». Как мошенники обманывают пенсионеров

Как мошенники выманивают деньги у пенсионеров

У мошенников есть множество схем, с помощью которых они обманывают, как правило, пожилых людей, выманивая у них деньги. Очень часто они представляются сотрудниками Сбербанка или Пенсионного фонда, сообщает Life.

Вот одна из таких схем. Мошенники звонят пожилым людям под видом судебных приставов. Они рассказывают, что человек когда-то якобы был обманут мошенниками. Но после того, как те задержаны, человек может претендовать на солидную компенсацию, но после того, как оплатит некий штраф, переведя деньги на указанный счет. Пенсионер перечисляет средства, но обещанной компенсации не получает.

По другой схеме мошенники звонят под видом сотрудников Сбербанка. Они сообщают, что пенсионеру или пенсионерке положена компенсация рублей за счёт, открытый супругом при жизни. Но для перевода требуют номер банковской карты и «три цифры с обратной стороны» (CVV).

Мошенники нередко обманом получают доступ к счетам пенсионеров. Так, в ноябре прошлого года в Москве женщине пообещали выплаты от Пенсионного фонда, и доверчивая пенсионерка предоставила доступ к своему счету мошенникам. Она передала им не только номер карты, но и коды, которые приходили ей по СМС.

В Тимирязевском районе столицы пенсионерке пообещали 15 тыс. рублей выплат по программе «Дети войны». Для их получения нужно было прийти к банкомату со своей картой. Осуществив несколько операций под телефонным руководством «сотрудников» Пенсионного фонда, женщина получила свои деньги, но в итоге лишилась суммы в 300 тыс. рублей.

Часто аферисты получают доступ к банковской карте под предлогом перерасчёта пенсии.

Издание задается вопросом, как номера телефонов пенсионеров попадают к мошенникам. Их мошенникам могу слить как в Пенсионном фонде, так и в Сбербанке и даже в ближайшей аптеке, где человек может оставить мобильный номер ради скидки.

При звонке, вызывающем сомнения, рекомендуется положить трубку, предварительно сообщив, что вы позвоните по общему номеру. Не исключено, что в ответ на это мошенник начнёт объяснять, что вы рискуете лишиться денег. Стоит иметь в виду, что сотрудник Сбербанка не может позвонить с личного мобильного телефона, он также не вправе просить назвать CVV (код на задней стороне карты), ПИН-код, а также логин и пароль от интернет-банка.