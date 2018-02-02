Госдума заинтересовалась исками АСВ к вкладчикам банков-банкротов

Госдума направила запрос в Центробанк , чтобы разобраться в правомерности исков Агентства по страхованию вкладов к частным лицам — это около 500 вкладчиков проблемных банков. АСВ оспаривает снятие денег незадолго до банкротства кредитных организаций, что вопреки презумпции невиновности объявляется мошенничеством. Если суд признаёт иск законным, гражданина заставляют либо вернуть деньги, либо расстаться с имуществом или же объявить себя банкротом.

"Письмо от АСВ пришло в конце сентября, в котором написано, что моя сделка, осуществлённая год назад, признана недействительной", — рассказывает Фейгер. Тысячи россиян в суде теперь должны доказать что они — не "верблюды". Так на профессиональном банковском языке называются люди, которые незадолго до того, как финансовое учреждение лишится лицензии, выводят свои активы. А побуждают их к этому так называемые погонщики — те, кто в курсе, что крах не за горами. Агентство по страхованию вкладов начало массово подавать в суд на вкладчиков сразу нескольких российских банков в разных регионах страны, передает "ТВ Центр" . Все эти люди в сомнительный период, то есть за месяц до ввода временной администрации, сняли со своих счетов крупные суммы. В их числе оказалась и предприниматель из Каширы Инна Фейгер. Являясь вкладчиком Военно-промышленного банка как физическое и юридическое лицо, в августе 2016 года Инна забрала с депозитного вклада деньги на личные нужды. И по стечению обстоятельств всего через месяц у ВПБ была отозвана лицензия.

"Если кто-то незадолго до отзыва лицензии снимал деньги из банка, когда фактически была картотека, это может быть человек, который просто пришёл в банк забрать вклад с истёкшим сроком, это стандартная жизненная ситуация, мы ее не оспариваем. Но если у человека был депозит, который должен был закончиться через полгода, а он снимает все средства и теряет все проценты — у нас возникают вопросы. Это называется преимущественное удовлетворение", — объясняет генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Юрий Исаев. "Агентство по страхованию вкладов вообще должно выполнять совершенно другую функцию. Оно должно пресекать какие-то неправомерные действия со стороны руководства банков или банков самих. И возвращать вкладчикам те деньги, которые они доверили — ключевое слово "доверили" между прочим", — говорит юрист Андрей Акулов. По закону, после признания сделки недействительной гражданин должен вернуть банку денежные средства. И только после этого можно получить страховое возмещение — не более миллиона четырёхсот тысяч рублей. Если же денег для возврата у вкладчика нет, в дело вступают судебные приставы вплоть до признания гражданина банкротом. При этом не учитываются ни мотивы вывода средств, ни добросовестность граждан. Для суда достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада.

"Это обидно. Свои же деньги надо вернуть банку, чтобы выплатили другим кредиторам. Ну обидно же это! И несправедливо", — возмущается Зульфия Сайфуллина. Помимо вкладчиков ВПБ в фокусе внимания Агентства по страхованию вкладов оказались более 500 клиентов "Татфондбанка" "ИнтехБанка" . Супруги Сайфуллины из Казани, которые воспитывают шестерых детей, в декабре 2016 года сняли со своего личного счёта 4 миллиона рублей. Деньги были потрачены на строительство дома. Теперь АСВ через суд требует вернуть эти средства.

"Пришло время, мы считаем, пересмотреть отдельные положения закона о банкротстве, особенно в части банкротства банковских учреждений. И такое право, как аннулировать все сделки, которые совершались за месяц до отзыва лицензии надо пересматривать. Чтобы здесь не было злоупотреблений. В любом случае не должны страдать невинные граждане, которые тем более не имеют никакого отношения к инсайдерской информации", — говорит он. Ситуацией уже заинтересовались в Госдуме. Глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов попросил Центробанк оценить, насколько обоснованы претензии АСВ к клиентам банков, которые были лишены лицензии.

Основная проблема состоит в том, что лицо, снимая свои собственные денежные средства, может не знать о проблемах финансовой организации, а банк не имеет права отказать в выдаче денег. Обе стороны действуют добросовестно, но ответственность за негативные последствия суд возлагает почему-то исключительно на клиента.